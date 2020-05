Thực nghiệm hiện trường 15 vụ trộm điện thoại tại các bệnh viện ở Nghệ An

Sáng 26/5, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường các vụ trộm tài sản ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Đối tượng trong vụ án này là Nguyễn Ngọc Thái (SN 1981), trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thái thực hiện lại các hành vi trộm cắp điện thoại. Ảnh: Quỳnh Trang

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2020, trên địa bàn TP. Vinh xảy ra nhiều vụ trộm cắp điện thoại tại các bệnh viện. Trước tình trạng đó, Công an TP. Vinh đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa loại tội phạm nói trên. Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Thái về hành vi trộm cắp tài sản.

Hình ảnh thực nghiệm tại hiện trường. Clip: Quỳnh Trang - Xuân Bắc

Lợi dụng bệnh viện đông người và sự lơ là của bệnh nhân cũng như người thân chăm sóc, đối tượng đã trà trộn vào các bệnh viện để lấy trộm điện thoại. Đến nay, đối tượng đã thực hiện 15 vụ trộm, bước đầu, Công an TP. Vinh chứng minh được số tiền thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Bắc

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do nghiện ma túy, lại không có nghề nghiệp ổn định nên đã trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh đang tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ.