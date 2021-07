Thực phẩm dồi dào, giá giảm nhẹ sau khi TP. Vinh chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Các mặt hàng hải sản tươi sống được bày bán nhiều, giá cả khá “mềm”, có giảm nhẹ so với trước. Ảnh: Thanh Phúc

Khi thành phố Vinh quyết định kết thúc cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg và triển khai thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ 00h ngày 3/7, tiểu thương từ các địa phương như Nghi Lộc, TX. Cửa Lò, Nam Đàn, Thanh Chương… cũng đã được vào thành phố buôn bán trở lại.



Chị Nguyễn Thị Phượng - tiểu thương kinh doanh hải sản tại chợ Hưng Dũng (TP.Vinh) cho biết: “Tôi ở phường Nghi Tân (TX. Cửa Lò) nên đã nghỉ chợ cả nửa tháng, giờ mới mở bán trở lại. Từ TX. Cửa Lò lên TP. Vinh, qua các chốt kiểm dịch, tôi chấp hành đầy đủ việc khai báo y tế, trình kết quả xét nghiệm Covid-19 tại chốt. Vào chợ cũng đo thân nhiệt, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch”.

Riêng tại chợ Hưng Dũng, mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm có đến 50% là tiểu thương từ các huyện khác đến. Đối với những tiểu thương này, khi vào chợ phải thực hiện khai báo y tế, có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. BQL chợ cũng đã mở 5/7 lối ra, vào chợ; tại các lối mở đều bố trí kiểm dịch chặt chẽ, tất cả người dân và tiểu thương khi vào chợ phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và để lại số điện thoại để liên lạc.

Song song với việc duy trì việc kinh doanh, buôn bán thì công tác phòng dịch ở các chợ dân sinh tại thành phố Vinh cũng được thắt chặt. Tuy nhiên, trong sáng 4/7, ở một số chợ do người dân chưa nắm rõ quy định nên một số mặt hàng không thuộc danh mục cho phép vẫn mở cửa; một số chợ tập trung lượng người đông cùng lúc; một số chợ chưa bố trí chốt trực ở các cửa ra, vào chợ…

Giá các mặt hàng thực phẩm giảm nhẹ so với trước. Ảnh: Thanh Phúc

Theo ghi nhận, tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố như: chợ Hưng Dũng, chợ Quán Lau, chợ Ga Vinh, chợ Bến Thủy… hoạt động kinh doanh buôn bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm đã trở lại nhịp độ bình thường. Đặc biệt, các mặt hàng hải sản tươi sống sau nhiều ngày khan hàng nay được bày bán nhiều, giá cả khá “mềm”, có giảm nhẹ so với trước.

Qua khảo sát, sáng 4/7, mặt hàng thịt lợn có giá dao động từ 130.000 - 150.000 đồng/kg; thịt gà 100.000 - 120.000 đồng/kg; thịt vịt 75.000 - 80.000 đồng/kg; cá thu 230.000 đồng/kg; tôm nuôi có giá 150.000 - 180.000 đồng/kg (tùy kích cỡ, giảm 20.000 - 25.000 đồng/kg so với trước); ghẹ có giá từ 120.000 - 200.000 đồng/kg (giảm 20.000 - 30.000 đồng/kg so với trước)… Đặc biệt, các các loại rau đều giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Cụ thể, rau muống, mùng tơi, rau dền giá từ 5.000 - 7.000 đồng/bó (giảm 2.000 đồng/bó so với trước), cà chua 30.000 đồng/kg, dưa chuột 15.000 đồng/kg...