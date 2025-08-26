Kinh tế Thực phẩm đông lạnh “đại hạ giá”, rau xanh ở Nghệ An khan hàng sau bão số 5 Sau bão số 5, thị trường thực phẩm ở Nghệ An rơi vào tình cảnh trái ngược: trong khi hải sản tươi sống, thực phẩm đông lạnh ở các cơ sở kinh doanh buộc phải “đại hạ giá” vì mất điện kéo dài thì rau xanh, thịt cá tươi ở chợ lại khan hàng, giá tăng mạnh. Người dân vừa khó mua, vừa khó tích trữ, khiến bữa cơm gia đình những ngày sau bão thêm phần chật vật.

Mất điện khiến các mặt hàng bảo quản tủ đông, tủ mát phải hạ giá bán. Ảnh: T.P

Bình thường, sau mỗi đợt bão lớn, ngư dân chưa thể ra khơi nên thị trường hải sản thường khan hiếm, giá bán theo đó tăng cao. Thế nhưng lần này, nghịch lý lại xảy ra: cá, tôm, mực… vốn là những mặt hàng “đắt khách” sau bão nay lại ế ẩm, phải bán tháo.

Nguyên nhân xuất phát từ việc mất điện diện rộng, kéo dài khiến các cơ sở kinh doanh hải sản tươi sống không thể duy trì hệ thống sục khí, dẫn tới thủy hải sản nuôi bị ngộp, chết dần.

Một cửa hàng thực phẩm sạch bán hạ giá các mặt hàng cấp đông, sơ chế sẵn do mất điện. Ảnh: T.P

Chị Mai Hàn, chủ một cơ sở hải sản lớn trên đường Lê Viết Thuật (phường Vinh Lộc) thở dài: “Trước bão, tôi nhập về 30kg tôm thẻ bơi, 25kg ghẹ, 30kg chíp chíp, ngao để bán. Bão đổ bộ khiến mất điện liên tục 2 ngày, phải dùng ắc quy chạy cầm chừng cho bể hải sản. Nay ắc quy cũng cạn, không thể sục khí được nữa, nhiều loại đã "ngộp", buộc phải hạ giá bán tháo”.

Theo chị Mai, mức giảm giá khá sâu so với trước bão: tôm thẻ loại 30 con/kg từ 320.000 đồng nay chỉ còn 280.000 đồng; cua Cà Mau từ 450.000 đồng hạ còn 350.000 đồng/kg; ghẹ giảm 80.000 đồng/kg; ngao, chíp chíp giảm 15.000-20.000 đồng/kg.

“Giá đã hạ thấp, chấp nhận lỗ vẫn bán, song cũng rất khó chạy hàng vì người dân mất điện, không thể mua tích trữ trong tủ lạnh hoặc chế biến ngay được”, chị cho biết thêm.

Trên nhiều hội nhóm đăng thông tin về việc hạ giá các mặt hàng đông lạnh, gà vịt làm thịt sẵn. Ảnh: T.P

Không riêng hải sản tươi, các cơ sở thực phẩm chế biến sẵn cũng rơi vào cảnh “đứng ngồi không yên”. Chị Yến Linh, chủ cơ sở chuyên làm chả cuốn, nem rế, tôm chiên xù ở phường Thành Vinh, cho biết: “Tủ đông chứa 120 hộp chả cuốn, 100 hộp nem rế, tôm chiên xù… đã rã đông, nhiều hộp chả cuốn có dấu hiệu bục vỏ. Tôi buộc phải đăng lên các hội nhóm để kêu gọi giải cứu, giảm giá hết cỡ, thậm chí bán lỗ”.

Để hạn chế tình trạng hỏng hàng, chị Linh còn nghĩ thêm cách nấu chín ngay tại chỗ, bán cho khách ăn liền, phụ thu thêm 10.000 đồng mỗi suất nấu sẵn. “Coi như cắt lỗ chứ để hỏng thì mất trắng”, chị nói.

Rau xanh ở các chợ khan hàng, đội giá. Ảnh: T.P

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại nhiều cửa hàng thực phẩm sạch khác ở các phường xã. Do mất điện kéo dài, các tủ đông, tủ mát đều không hoạt động, hàng đông lạnh nguy cơ hỏng hàng loạt. Để gỡ gạc vốn liếng, các cửa hàng đồng loạt “đại hạ giá” nhằm giải phóng hàng tồn. Thế nhưng, sức mua vẫn ì ạch vì hầu hết hộ gia đình đều chung cảnh mất điện, không thể tích trữ thêm.

Trái ngược với cảnh hải sản, thực phẩm đông lạnh phải bán tháo, thị trường rau xanh ở các chợ dân sinh lại rơi vào cảnh khan hiếm, đội giá. Rau muống vốn chỉ 7.000 đồng/bó nay tăng lên 10.000 đồng; rau cải 12.000 đồng/bó; hoa thiên lý 100.000 đồng/kg; bí xanh 30.000 đồng/kg; khoai tây 40.000 đồng/kg; cà chua vọt lên 50.000 đồng/kg.

Rau ngập, hư hỏng nặng khiến nguồn cung bị gián đoạn. Ảnh: T.P

Chị Phạm Thị Anh, tiểu thương bán rau tại chợ Hưng Dũng cho biết: “Sau bão, phần lớn rau xanh ngoài đồng bị dập nát, rau muống thì ngập úng hết. Các vùng rau cung ứng chính như Quỳnh Anh, Tân Mai, Quỳnh Mai, Đại Huệ… cũng chịu ảnh hưởng nặng, nguồn hàng về chợ rất hạn chế. Hơn nữa, chợ tan hoang sau bão, bà con tiểu thương còn mải dọn dẹp, chưa thể nhập hàng kịp”.

Trên thực tế, người dân trước đó đã dự trữ một phần thực phẩm khô, đồ đông lạnh để chống bão. Nhưng khi mất điện kéo dài, lượng thực phẩm tích trữ ấy khó bảo quản, buộc phải chế biến gấp hoặc tìm cách “giữ tạm” bằng cách kho mặn, ướp muối. Trong khi đó, rau xanh, mặt hàng không thể thay thế trong bữa ăn hằng ngày lại khó dự trữ và đang trở thành nhu yếu phẩm khan hiếm.

Ở các siêu thị, rau xanh dồi dào, đa dạng chủng loại. Ảnh: T.P

Bà Trần Tuyết Phương, trú tại phường Trường Vinh chia sẻ: “Thức ăn dự trữ cho mưa bão còn một ít nhưng không thể để lâu vì không có điện, chúng tôi phải đem ra kho mặn để bảo quản tạm. Rau xanh thì bị lầy, úng hết, muốn ăn phải ra chợ mua mới. Giá rau bây giờ đắt hơn hẳn trước bão, nhưng cũng đành chấp nhận vì đó là lẽ thường sau thiên tai”.