Thực phẩm ở chợ đua nhau tăng giá sau mưa lũ

Theo ghi nhận của P.V tại các chợ trên địa bàn TP.Vinh , giá cả các loại thực phẩm đã tăng lên từ 30 - 50% so với thời điểm chưa xảy ra ngập lụt. Trong đó, cá biệt có nhiều loại rau xanh tăng giá lên 2 - 3 lần.

Cụ thể, tại chợ Bến Thủy, rau muống bán với giá 15.000 đồng/bó, tăng gấp đôi so với ngày thường; rau cải xút tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng/kg, rau cần từ 20.000 đồng lên 35.000 - 45.000 đồng/bó, các loại rau thơm, mùng tơi, cúc, củ, quả cũng tăng gấp 3 lần...

Nhiều vùng rau tại Nghệ An bị ngập nặng do mưa lũ. Ảnh: Xuân Hoàng

Chị Nguyễn Thị Nga - tiểu thương chợ Vinh cho biết: "Lượng rau khan hiếm do các vùng rau trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt nặng, ngay cả chúng tôi cũng không thể nhập đủ hàng để bán, phải tìm mối ở các tỉnh khác về. Việc giá đầu vào cao thì bán ra thị trường giá cao là điều dễ hiểu thôi...".

Không chỉ rau xanh mà các loại thịt cũng tăng giá khá mạnh. Tại chợ Hưng Dũng, giá thịt lợn thành phẩm hiện đã tăng lên 150.000 đồng/kg, riêng thịt nạc, ba chỉ có giá 160.000 đồng/kg (tăng khoảng 30.000 đồng/kg so với cách đây 1 tuần). Giá các loại thịt bò, gà, ngan cũng tăng lên khoảng 30%.

Đối với thủy, hải sản, trong khi các loại hải sản biển đang có mức giá ổn định thì cá nước ngọt tại các chợ đang tăng giá mạnh. Đơn cử như cá tràu tăng từ 60.000 đồng lên 85.000 đồng/kg, cá trắm tăng từ 45.000 đồng lên 60.000 đồng/kg, cá mè, cá chép hiện dao động ở mức 45.000 - 50.000 đồng/kg... Các loại thủy sản nước ngọt khác như cua đồng, lươn, ếch... cũng tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Giá các loại gia súc, gia cầm cũng tăng từ 30 - 50% so với trước thời điểm ngập lụt. Ảnh: Q.A

Nguyên nhân khiến các loại thực phẩm đồng loạt tăng giá mạnh là do mưa lũ trên địa bàn Nghệ An những ngày vừa qua khiến nhiều vùng rau bị xóa sổ, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, các vùng nuôi trồng thủy sản bị tràn ra ngoài. Bên cạnh đó, do nhu cầu thực phẩm sau mưa lũ tăng cao nên dù tăng giá nhưng vẫn không đủ hàng để bán.