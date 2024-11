Sức khỏe Thuốc lá là kẻ thù của nhan sắc Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe bên trong mà còn ảnh hưởng xấu tới vẻ đẹp bên ngoài của người hút.

Vàng răng: Nicotine trong thuốc lá có thể làm ố răng, gây vàng răng. Vì vậy, những người hút thuốc không bao giờ có hàm răng trắng sáng.

Da xỉn màu: Hàm lượng nicotine trong thuốc lá còn làm giảm mức độ vitamin C trong cơ thể, hạn chế lưu lượng máu tới da, khiến da khô và đổi màu.

Hút thuốc lá khiến da bị lão hóa nhanh. Ảnh: Internet

Quầng thâm ở mắt: Khi da tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc lá, đồng thời khả năng miễn dịch của cơ thể suy yếu, quầng thâm sẽ xuất hiện. Ngoài ra, nếu hút thuốc lá, bạn sẽ có nguy cơ bị mất ngủ cao hơn gấp 4 lần so với những người không hút thuốc. Mất ngủ thường gây ra bọng mắt, quầng thâm.

Rạn da: Hút thuốc lá làm suy yếu tính đàn hồi của da do ảnh hưởng đến các mô liên kết trên da, do đó gây ra các vết rạn da không mong muốn.

Nếp nhăn: Khói thuốc có thể làm cản trở việc cung cấp máu tới da, khiến các mô của da không có đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Vì vậy, làn da không thể mềm mịn, khỏe mạnh, dẫn tới hình thành nếp nhăn sớm.

Móng tay vàng: Không chỉ làm ố răng, nicotine trong thuốc lá còn làm vàng ngón tay và móng tay của bạn.

Tóc mỏng hơn: Các chuyên gia cho biết các chất độc hóa học có trong khói thuốc có thể gây tổn thương DNA tại các nang tóc, tạo ra các gốc tự do làm tổn thương các tế bào tại đây. Vì vậy, những người hút thuốc lá sẽ có mái tóc mỏng và bị bạc tóc sớm hơn so với người không hút thuốc lá. Nam giới hút thuốc cũng sẽ có nguy cơ rụng tóc cao hơn gấp 2 lần so với người không hút thuốc.

Mụn cóc: Người hút thuốc dễ bị nhiễm trùng do virus HPV gây ra, tăng nguy cơ phát triển mụn cóc trên môi, mặt, tay chân, bộ phận sinh dục...

Vảy nến: Đây là bệnh về da tự miễn dễ mắc ngay cả khi bạn không hút thuốc. Tuy nhiên, nếu bạn hút thuốc, nguy cơ mắc bệnh vảy nến tăng cao. Một nghiên cứu năm 2007 cho biết nếu bạn hút một gói thuốc mỗi ngày trong 10 năm, nguy cơ bệnh vảy nến tăng lên 20%, trong 11-20 năm, rủi ro tăng cao tới 60%.