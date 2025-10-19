Quốc tế Thượng đỉnh Trump - Putin tại 'trái tim châu Âu': Lãnh đạo Serbia gọi là 'lịch sử', EU lo ngại 'chia rẽ' Cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Budapest (Hungary) đang gây ra những phản ứng trái chiều. Trong khi Tổng thống Serbia dự báo đây là một sự kiện "lịch sử", nhiều người trong Liên minh châu Âu (EU) lại lo ngại về nguy cơ chia rẽ sâu sắc.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Sputnik

Theo RT, phát biểu trước truyền thông Serbia hôm 17/10, Tổng thống Aleksandar Vucic ca ngợi vai trò của Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong việc sắp xếp "có lẽ là hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất của thế kỷ 21".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Serbia cũng cảnh báo rằng các phe phái "tự do" ở Mỹ và một số nước EU có thể sẽ tìm cách phá hoại cuộc gặp mang tính quyết định này, vốn được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Lập trường của Hungary từ lâu đã khác biệt với phần lớn các thành viên EU khi liên tục phản đối các chính sách đối đầu với Nga và ủng hộ giải pháp ngoại giao. Thủ tướng Orban hôm 17/10 đã viết trên mạng xã hội X rằng, Budapest, với "vai trò lãnh đạo ủng hộ hòa bình lâu dài", là "nơi duy nhất phù hợp ở châu Âu cho một hội nghị thượng đỉnh hòa bình Nga - Mỹ".

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng xác nhận trên Facebook rằng, "công tác chuẩn bị cho hội nghị đang được tiến hành khẩn trương".

Trong khi đó, nhiều thành viên EU và NATO lại tỏ ra không thoải mái. Tờ El Pais của Tây Ban Nha hôm 18/10 dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên cho rằng, việc lựa chọn Budapest làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh là một "tình huống đáng xấu hổ và khó xử", có nguy cơ làm sâu sắc thêm "những rạn nứt trong nội bộ EU về vấn đề Kremlin".

Cuộc gặp thượng đỉnh được lên kế hoạch sau khi Tổng thống Trump và Putin có cuộc điện đàm kéo dài gần 2,5 giờ vào hôm 16/10. Cả hai bên đều mô tả cuộc thảo luận là "rất hữu ích" và "hiệu quả".

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, cuộc gặp có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới hoặc muộn hơn một chút. Lần gần nhất 2 nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp là tại Alaska vào giữa tháng 8.