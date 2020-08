Thưởng nóng chuyên án triệt xóa băng cướp trẻ tuổi và điều tra vụ án giết người tạo hiện trường giả

Chiều 22/8, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh khám phá Chuyên án 820C, triệt xóa 2 ổ nhóm, bắt 13 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi sử dụng dao, kiếm “Cướp tài sản”, bước đầu làm rõ 11 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn TP. Vinh và các huyện lân cận. Nhanh chóng điều tra truy xét nóng, bắt thành công đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra ngày 21/8 tại TX. Thái Hòa sau hơn 11 giờ gây án.

Dự lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Võ Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C Chuyên án 820C, triệt xóa 2 ổ nhóm, bắt 13 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi sử dụng dao, kiếm “Cướp tài sản”. Đây là nhóm thanh niên thường sử dụng xe máy không gắn biển số đi thành nhóm từ 3 - 6 đối tượng, lợi dụng các cung đường vắng vẻ, thời gian đêm tối (từ 2 - 4h) chặn đường, sử dụng hung khí để cướp tài sản của người dân, chủ yếu là những tiểu thương buôn bán hải sản, rau, quả đi nhập hàng sớm. Những người chống đối hoặc không đưa tài sản, chúng sử dụng dao, kiếm đe dọa, có ý gây thương tích.



2 đối tượng cầm đầu Trương Như Thành Đạt và Hoàng Quang Thanh. Ảnh: Đức Vũ 2 thanh niên cầm đầu 2 nhóm cướp này là Hoàng Quang Thanh (SN 2004), trú tại phường Hưng Bình (TP. Vinh) và Trương Như Thành Đạt (SN 2003), trú tại phường Nghi Hải (TX Cửa Lò). Cả 2 tên cầm đầu cùng đồng bọn bị bắt trong 2 ngày (19-20/8). Đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 23 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn TP. Vinh, TX. Cửa Lò, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.



Đến nay, Ban chuyên án đã xác định được 12 nạn nhân và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng. Hầu hết các nạn nhân là phụ nữ, kinh tế còn khó khăn, mỗi lần cướp được chỉ từ vài trăm nghìn đồng, nhưng gây tâm lý hoang mang đối với các nạn nhân; nhiều đối tượng cướp tài sản đang là học sinh cấp 3 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chuyên án do Công an tỉnh chủ trì, chỉ đạo Công an TP. Vinh, TX. Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nghi Lộc xác lập.

Nghi phạm Nguyễn Đức Thủy bị bắt giữ. Ảnh: Quang Huy

Về vụ án giết người ở TX. Thái Hòa, cụ thể, vào khoảng 5h ngày 21/8, người dân phát hiện anh Võ Hiếu Hà (SN 1984), trú tại phường Quang Phong (TX. Thái Hòa) chết ở khu vực trước cổng Trường Tiểu học phường Quang Phong trong tư thế bị xe máy đè lên người. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhận thấy có nhiều dấu vết bất thường trên thân thể nạn nhân và khẳng định đây là vụ án hình sự. 20 giờ ngày 21/8, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ công tác để truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Đức Thủy khi đang lẩn trốn tại xã Yên Sơn (Đô Lương). Sau nhiều giờ đấu tranh, xét hỏi, đến 4 giờ ngày 22/8, đối tượng Nguyễn Đức Thủy đã thừa nhận mình là thủ phạm ra tay sát hại anh Hà. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ khen thưởng. Ảnh: Đ.C Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự mưu trí, dũng cảm và sự phối hợp chặt chẽ của các tập thể. Đồng thời nhấn mạnh, chiến công này đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm đang ngày càng phức tạp, trẻ hóa.



Các đồng chí yêu cầu lực lượng cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần tăng cường công tác bảo đảm ANTT, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, gắn với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2020.