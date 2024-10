Xây dựng Đảng Thường trực HĐND tỉnh giám sát đầu tư công tại huyện Con Cuông Sáng 8/10, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với huyện Con Cuông theo chương trình giám sát về kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham gia cuộc làm việc có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Con Cuông.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát Dự án Nâng cấp tuyến đường du lịch từ Quốc lộ 7 đến khu du lịch thác Khe Kèm. Ảnh: Mai Hoa

Trước khi làm việc với huyện Con Cuông, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã trực tiếp khảo sát tiến độ triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn huyện. Bao gồm, Dự án cầu Thanh Nam bắc qua Sông Lam; Dự án Nâng cấp tuyến đường du lịch từ Quốc lộ 7 đến khu du lịch thác Khe Kèm; Dự án Xây dựng Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS huyện Con Cuông.

Huyện Con Cuông có 67 công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo của UBND huyện Con Cuông, địa phương đã bám sát các quy định theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu…, cùng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý đầu tư công để triển khai thực hiện nghiêm túc.

Huyện cũng kịp thời triển khai các kế hoạch giao vốn và nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2021-2025; Quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Tăng cường công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ, gắn với xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, nguồn vốn đầu tư công cơ bản được phân bổ đúng mục đích, tập trung, thực hiện theo đúng mục tiêu tăng trưởng của huyện; nợ khối lượng xây dựng cơ bản các công trình hoàn thành được ưu tiên bố trí trả nợ, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, đặc biệt là các dự án có khả năng hoàn thành trong năm.

Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách Trung ương được phân bổ cho huyện Con Cuông thực hiện 6 dự án. Trong 3 năm (2021 – 2023), nguồn vốn phân bổ hơn 205 tỷ đồng và kết quả giải ngân đạt 100% với 4 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; 2 dự án còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2024.





Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh được phân bổ cho huyện Con Cuông thực hiện 9 dự án. Trong 3 năm (2021 - 2023), kế hoạch nguồn vốn tổng hơn 123 tỷ đồng và kết quả giải ngân đạt 100% và có 3 công trình, dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; 6 dự án đang tiếp tục triển khai trong các năm 2024 – 2025.

Điều đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2023, huyện Con Cuông không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Trong quá trình thi công dự án, huyện cũng đã chủ động theo hướng linh hoạt trong điều chỉnh nguồn vốn từ dự án giải ngân thấp sang dự án có khối lượng thực hiện tốt.

Dự án cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam hiện đang tập trung thi công hoàn thành khâu cuối cùng, đoạn đấu nối từ Quốc lộ 7A vào mố cầu. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện gần 395 tỷ đồng, bố trí thực hiện 52 công trình, dự án; trong đó, có 35 công trình, dự án do huyện làm chủ đầu tư và 17 công trình, dự án do cấp xã làm chủ đầu tư. Kết quả giải ngân 2 năm (2022 – 2023) đạt gần 100% và năm 2024, hiện đang đạt thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh, mới chỉ đạt 29,1%.

Tại cuộc làm việc, huyện Con Cuông nêu một số khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình, dự án liên quan đến đất nông, lâm trường trong xác định đối tượng được thực hiện chính sách đền bù, bởi đất từ nông, lâm trường được giao khoán cho công nhân, người lao động thuộc nông, lâm trường, nhưng sau đó được chuyển nhượng, nên để xác định rõ chính xác đối tượng thì mất nhiều thời gian hơn.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát địa điểm triển khai Dự án Xây dựng Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS huyện Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa

Mặt khác, đặc thù khu vực miền núi, nguồn nguyên, vật liệu khó khăn. Huyện Con Cuông kiến nghị cho phép huyện khai thác nguồn vật liệu tại chỗ, vừa đảm bảo kịp thời thi công dự án và giảm kinh phí đầu tư. Việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, do công tác chuyển đổi phải qua nhiều bộ, ngành, nên đến nay vẫn chưa hoàn thiện để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trên cơ sở báo cáo của huyện, tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến những bất cập trong thực hiện kế hoạch đầu tư công; về chất lượng tham mưu chủ trương đầu tư; thực hiện quy trình chủ trương đầu tư; thi công đầu tư; khó khăn khi phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư một số công trình, dự án; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công...

Đồng chí Lô Văn Thao - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông nêu một số khó khăn trong thực hiện đầu tư các dự án. Ảnh: Mai Hoa

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm

Kết luận tại cuộc làm việc, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Con Cuông trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư.

Nhiều công trình, dự án đươc triển khai thi công nhanh, giải ngân tốt, không để nợ đọng, thậm chí dư nguồn vốn đầu tư; trong đó, có một số công trình, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của huyện.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Ghi nhận những phản ánh về khó khăn, vướng mắc và đề xuất của huyện; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Con Cuông tiếp tục tập trung giải quyết rốt ráo những tồn tại, vướng mắc trong từng công trình, dự án để đảm bảo tiến độ thi công, sớm phát huy hiệu quả dự án và tránh điều chỉnh dự án. Quan tâm thanh, quyết toán các công trình hoàn thành theo đúng quy định phát luật.

Liên quan đến Dự án Nâng cấp tuyến đường du lịch từ Quốc lộ 7 đến khu du lịch thác Khe Kèm, thông qua khảo sát trực tiếp, đồng chí Nguyễn Như Khôi cho rằng, dù dự án đã hoàn thành, tuy nhiên, hiện nay, do ảnh hưởng của mưa làm sạt lở ta luy ở nhiều đoạn trên tuyến, nguy cơ mất an toàn giao thông; đề nghị huyện chủ động nghiên cứu, đề xuất với tỉnh điều chỉnh, bổ sung dự án nhằm phát huy hiệu quả công trình về mặt lâu dài.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát thi công Dự án cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đấu nối đầu cầu Thanh Nam, sớm đưa công trình vào sử dụng. Đặc biệt, tập trung cao độ, giải quyết khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông; gắn với kiến nghị tỉnh ưu tiên bố trí đủ vốn để khởi công dự án đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng đề nghị huyện Con Cuông, trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm triển khai đầu tư công ở các giai đoạn trước để chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 chất lượng, hiệu quả.