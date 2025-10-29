Thời sự Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 Chiều 29/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 11. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10. Ảnh: Thành Cường

Tham dự phiên họp thường kỳ có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu tham gia thảo luận về các nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 năm 2025; Đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 11 năm 2025.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về điều chỉnh danh mục nghị quyết, ban hành thông báo triệu tập kỳ họp, phân công thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 33 của HĐND tỉnh. Thực hiện giám sát chuyên đề về giảm nghèo bền vững, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri tồn đọng, khảo sát thực hiện chính sách bảo hiểm y tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham dự tiếp công dân, rà soát, đôn đốc giải quyết đơn thư, tiếp xúc cử tri, biên tập Kỷ yếu HĐND tỉnh, báo cáo định kỳ về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chuẩn bị công tác bầu cử, xây dựng kế hoạch phiên giải trình 6 tháng cuối năm, xây dựng kế hoạch kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, tham gia các Tổ công tác chính quyền 2 cấp.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ thống nhất với dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, trong đó tập trung vào công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm và kỳ họp chuyên đề, đảm bảo chất lượng các dự thảo nghị quyết và báo cáo.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh đến việc giám sát chuyên đề về chương trình giảm nghèo bền vững và việc giải quyết kiến nghị cử tri, đồng thời lưu ý về tầm quan trọng của việc truyền thông và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo một cách chặt chẽ, đúng quy trình.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Ghi nhận sự tiến bộ trong công tác theo dõi đơn thư của Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu triển khai ngay phần mềm quản lý văn bản và điều hành vừa được tập huấn. Toàn bộ đơn thư, kiến nghị và các nhiệm vụ liên quan phải được cập nhật đầy đủ lên hệ thống để phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc theo thời gian thực để xử lý kịp thời.