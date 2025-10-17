Thời sự Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về giải quyết kiến nghị cử tri Sáng 17/10, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Sở Xây dựng theo kế hoạch giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Tham gia cuộc làm việc có các đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng và Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri dứt điểm chiếm 67,69%. Ảnh: Mai Hoa

67,69% kiến nghị cử tri được giải quyết dứt điểm

Theo báo cáo từ lãnh đạo Sở Xây dựng, thời gian qua, lĩnh vực giao thông, xây dựng, trật tự đô thị…, có nhiều ý kiến cử tri gửi phản ánh, kiến nghị, đề xuất.

Tính từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay, ngành đã tiếp nhận 392 kiến nghị cử tri; trong đó có 229/392 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của sở và 163/392 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, hoặc do các sở, ngành, đơn vị làm chủ đầu tư, quản lý.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Liên quan đến 229 kiến nghị thuộc Sở Xây dựng, đến thời điểm này đã giải quyết dứt điểm 115 kiến nghị, chiếm 67,69%. Nội dung tập trung chủ yếu về lập và điều chỉnh các quy hoạch chung, phân khu, chi tiết; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, biển bảo, gờ giảm tốc đảm bảo an toàn giao thông; duy tu, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông…

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh đề xuất Sở Xây dựng quan tâm công tác phối hợp để giải quyết tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường. Ảnh: Mai Hoa

Hiện nay, 68/229 kiến nghị (chiếm 29,69%) đang tiếp tục được giải quyết liên quan đến sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ; kiểm soát xe quá khổ, quá tải lưu thông; công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; ảnh hưởng từ việc thi công từ một số dự án thi công đến các địa phương và người dân.

Có 6/229 kiến nghị chưa được giải quyết (chiếm 2,62%) liên quan đến kiến nghị nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48 và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Phan Sỹ Cường nêu một số vấn đề từ thực tiễn cơ sở đang đặt ra thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, theo đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng: Nhiều ý kiến đề xuất liên quan đến hạ tầng giao thông, bên cạnh thiếu về nguồn lực, thì trừ Quốc lộ, tỉnh lộ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, nhiều tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý cấp huyện trước đây, nay là cấp xã mới không được tập trung duy tu, nâng cấp, dẫn đến xuống cấp, hư hỏng. Đồng thời, sau 3 cơn bão vừa qua, hệ thống đường giao thông, cầu, tràn bị trôi, sập và hư hỏng nhiều.

Mặt khác, hiện nay, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy mới ở cấp xã cũng đang có những lúng túng trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn thuộc ngành xây dựng.

Việc quản lý hạ tầng giao thông cũng đang bất cập khi Thanh tra giao thông hiện không còn hoạt động… Tất cả điều này đang đặt lên áp lực rất lớn đối với ngành Xây dựng.

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh - Hoàng Lân nêu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Với trách nhiệm của ngành, Giám đốc Sở Xây dựng - Phạm Hồng Quang cho biết: Hiện nay, Sở Xây dựng đang tập trung tham mưu nhằm giải quyết mang tính tổng thể, trọng tâm liên quan đến việc tiếp tục mở rộng nâng cấp Quốc lộ 48 và Quốc lộ 7 theo tiêu chuẩn cao hơn; đồng thời, tham mưu đầu tư, giải quyết hệ thống cầu và tràn, khắc phục tính chia cắt khi vào mùa mưa ở vùng miền núi.

Khi triển khai thực hiện được 2 vấn đề lớn này thì vừa tăng tính kết nối, tạo động lực phát triển vùng miền Tây thuộc tuyến Quốc lộ 7, Quốc lộ 48; vừa giải quyết nhiều vấn đề mà cử tri kiến nghị.

Sở cũng đang tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và cán bộ, chuyên viên Sở tăng cường bám sát, hướng dẫn cơ sở thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực theo thẩm quyền.

Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh kiến nghị Sở Xây dựng quan tâm quy hoạch đô thị và chung cư đồng bộ. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở kết quả giám sát, theo dõi thực tiễn ở cơ sở; tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã nêu nhiều vấn đề, kiến nghị Sở Xây dựng tiếp tục quan tâm thêm về kỹ thuật thiết kế, chất lượng thi công các công trình giao thông, đảm bảo chống chịu được mưa bão, ngập lũ, gây thiệt hại lớn như mấy cơn bão vừa qua.

Mặt khác, trong điều kiện nguồn vốn khó khăn, thì đề nghị ngành quan tâm ưu tiên triển khai xây dựng các công trình giao thông ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân; nghiên cứu giải pháp để xử lý triệt để tình trạng xe quá khổ, quá tải; giải quyết các khu tập thể cũ…

Cần quan tâm quy hoạch các bãi, điểm đỗ xe ô tô khu vực đô thị

Kết luận tại cuộc làm việc, bên cạnh đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của Sở Xây dựng trong việc giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi mong muốn Sở tiếp tục nỗ lực, giải quyết thấu đáo hơn các kiến nghị của cử tri; đây cũng là một kênh tạo sự đồng thuận của nhân dân và giảm tải ách tắc trong quá trình phát triển.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Trong giải quyết đơn thư cần chú trọng thực hiện quy trình xử lý, rút ngắn thời gian giải quyết dưới 10 ngày đối với các vấn đề dễ thực hiện và không quá 30 ngày đối với những nội dung phức tạp; đồng thời quan tâm trả lời rõ ràng các câu hỏi: ý kiến đề xuất của cử tri có xác đáng không? Có trả lời được ngay không? Kiến nghị liên quan đến nguồn lực thì có bố trí được nguồn lực không và lộ trình thực hiện cụ thể như thế nào?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng đề nghị Sở Xây dựng quan tâm thêm một số vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó; thi công đến đâu, thì hoàn thành đồng bộ đến đó theo hình thức “cuốn chiếu” nhằm tăng giá trị sử dụng công trình tốt hơn. Đối với các kiến nghị liên quan đến nguồn lực, cần sắp xếp thứ tự ưu tiên cấp bách để tập trung nguồn lực thực hiện.

Sở cũng cần quy hoạch các bãi, điểm đỗ xe ô tô; cắm biển báo cấm dừng, cấm đỗ, thời gian cấm... trên các tuyến phố; tránh thực trạng hiện nay là xe đỗ lấn cả lòng lề đường, vỉa hè từ đường lớn đến ngõ phố. Tăng cường đầu mối hướng dẫn, tư vấn cho cơ sở trong thực hiện nhiệm vị chuyên môn, đặc biệt là quan tâm đầu tư và quản lý hạ tầng giao thông, trật tự đô thị…, nhằm giảm phát sinh kiến nghị, phản ánh của cử tri thuộc các lĩnh vực ngành quản lý.