Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Qua thẩm tra, các ý kiến thống nhất cao với nội dung báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021. UBND tỉnh bám sát Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh có nhiểu đổi mới, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo giải quyết các tình huống, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Qua thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, bổ sung đánh giá rõ nét hơn về công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách giảm nghèo, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, an toàn vệ sinh lao động.

Một số ý kiến đề nghị nội dung báo cáo bổ sung thêm các tồn tại hạn chế liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn thấp; công tác bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phân tích rõ khả năng hoàn thành các kết quả dự ước năm 2021.

Đối với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các ý kiến đồng tình với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra; đồng thời đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp giữa các ngành, các cấp, các địa phương trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; giải quyết việc làm cho người lao động nhất là lao động trở về địa phương.

Về dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022: Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cần bám sát các muc tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Nghệ An để xây dựng các chỉ tiêu cũng như đề ra các nhiệm vụ đảm bảo tính hiệu quả và khả thi để phấn đấu thực hiện.

Về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị bổ sung nguyên tắc bố trí vốn cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 cần phải đảm bảo đủ tỷ lệ vốn theo quy định của Luật Đầu tư công để đảm bảo điều kiện để khởi công;…

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính… đã trả lời làm rõ các nội dung sau thẩm tra Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra.

CẦN CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với giải trình, trao đổi của các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, việc chuẩn bị báo cáo trung tâm về kinh tế - xã hội và các báo cáo chuyên đề cần thống nhất về nhận định, nội hàm, số liệu. Cùng với đó cần phân tích kỹ hơn nguyên nhân đối với việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn thấp, từ đó có giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời phân tích thêm về nguyên nhân những tồn tại trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị bổ sung thêm việc triển khai Nghị quyết 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, đồng thời chuẩn bị các nội dung để tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị gắn với nghiên cứu, đề xuất ban hành thêm các cơ chế, chính sách mới phù hợp với thực tiễn của Nghệ An. Mặt khác, về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 cũng cần phải làm rõ việc phân bổ nguồn vốn với quan điểm là có trọng tâm, trọng điểm.