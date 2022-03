Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh…; cùng lãnh đạo các Ban, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành.

Trong tháng 4, Thường trực HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026”; triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh” và “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2015 - 2020”.

Ban Văn hóa - Xã hội thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các bậc học trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2018-2021.

Ban Pháp chế xây dựng kế hoạch khảo sát chuyên đề: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ban Dân tộc tiếp tục khảo sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh” và “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2015 - 2020” là hai lĩnh vực rất quan trọng. Do đó, hai đoàn giám sát cần tập trung cao độ, nghiên cứu kỹ thực tiễn, thực hiện chặt chẽ để các khuyến nghị, kiến nghị sau giám sát hai lĩnh vực này đảm bảo xác đáng.