Thời sự Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp chuyên đề bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Tại Kỳ họp lần thứ 24 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm và bầu tân Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Theo đó, tại Kỳ họp diễn ra vào chiều 18/11, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Thái Thanh Quý vì lý do chuyển công tác.

Trước đó, ngày 25/10/2024, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 1620-QĐNS/TW về việc đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 26/10/2024, đồng chí Thái Thanh Quý đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp đó, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng trong chương trình Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII sẽ bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Trước đó, tại Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 1/11/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành giữ chức Giám đốc Sở Y tế. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2024.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình.