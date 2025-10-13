Xây dựng Đảng Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng ngày truyền thống các ban Đảng của Tỉnh ủy và Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh Chiều 13/10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Hội LHPN tỉnh và Hội Nông dân tỉnh nhân ngày truyền thống các ban Đảng và tổ chức chính trị - xã hội.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Văn phòng Tỉnh uỷ. Ảnh: Mai Hoa

Đến chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Tỉnh uỷ nhân kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2025); thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao vai trò của Văn phòng Tỉnh uỷ trong tham mưu, phục vụ, đồng hành, kết nối trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đầu mối điều hành, điều phối, thông tin, báo cáo giữa các cấp uỷ Đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ghi nhận những đóng góp của Văn phòng Tỉnh uỷ thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, thời gian qua, Văn phòng Tỉnh uỷ đã thực hiện nhiều nhiệm vụ phát sinh, đột xuất; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phù hợp với thực tiễn đặt ra.

Một dấu ấn đáng ghi nhận của Văn phòng Tỉnh uỷ là đã tham mưu, thực hiện nhiều nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XX thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh đối với Văn phòng Tỉnh uỷ. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh vai trò “cầu nối” giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của Văn phòng Tỉnh uỷ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp tục đoàn kết, phát huy các ưu điểm, khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời quan tâm bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc của Văn phòng Tỉnh uỷ và cơ chế phối hợp với các ban Đảng, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, chế độ thông tin, tổng hợp, báo cáo, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Ảnh: Mai Hoa

Đến tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhân kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2025), Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều công việc khó và mới, đặc biệt liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp; gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ và thực hiện cơ chế, chính sách cho cán bộ.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng đã tham mưu, đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XX và đại hội Đảng cấp trên cơ sở, cấp cơ sở.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đình Lý báo cáo với đoàn công tác những kết quả nổi bật của ngành thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh nhiệm kỳ mới đang đặt ra nhiều nhiệm vụ và yêu cầu mới, Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp uỷ về các cơ chế, chế tài để đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và nâng cao ý thức trách nhiệm, sự cống hiến và nêu cao tính Đảng trong cán bộ, đảng viên.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Ảnh: Mai Hoa

Đến chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, bên cạnh ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, đóng góp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thời gian qua, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí, bản lĩnh và nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ báo cáo với đoàn công tác một số kết quả nổi bật thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng các cấp và giám sát, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đến chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025), Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh gửi gắm mong muốn Hội tiếp tục xây dựng và lan toả hình ảnh người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang bằng trí tuệ và hành động; góp phần xây dựng nhận diện người phụ nữ và cán bộ hội trên quê hương Bác Hồ.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh báo cáo với đoàn công tác những kết quả nổi bật trong hoạt động Hội thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh cũng đề nghị Hội LHPN tỉnh và cơ sở tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phụ nữ thoát nghèo, lan toả mô hình “Mẹ đỡ đầu”; đồng thời, nâng cao chất lượng các hoạt động thiết thực đối với phụ nữ và các chương trình, hoạt động, đóng góp vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ cũng đã đến chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025).

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị tổ chức hội tiếp tục triển khai thực hiện thực chất, thiết thực các phong trào, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn và nông dân phát triển. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đại hội Hội Nông dân các cấp đúng tiến độ, yêu cầu.