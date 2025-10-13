Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng ngày truyền thống các ban Đảng của Tỉnh ủy và Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh
Chiều 13/10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Hội LHPN tỉnh và Hội Nông dân tỉnh nhân ngày truyền thống các ban Đảng và tổ chức chính trị - xã hội.
Đến chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Tỉnh uỷ nhân kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2025); thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao vai trò của Văn phòng Tỉnh uỷ trong tham mưu, phục vụ, đồng hành, kết nối trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đầu mối điều hành, điều phối, thông tin, báo cáo giữa các cấp uỷ Đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.
Bên cạnh đó, thời gian qua, Văn phòng Tỉnh uỷ đã thực hiện nhiều nhiệm vụ phát sinh, đột xuất; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phù hợp với thực tiễn đặt ra.
Một dấu ấn đáng ghi nhận của Văn phòng Tỉnh uỷ là đã tham mưu, thực hiện nhiều nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XX thành công tốt đẹp.
Nhấn mạnh vai trò “cầu nối” giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của Văn phòng Tỉnh uỷ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp tục đoàn kết, phát huy các ưu điểm, khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời quan tâm bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc của Văn phòng Tỉnh uỷ và cơ chế phối hợp với các ban Đảng, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, chế độ thông tin, tổng hợp, báo cáo, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.
Đến tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhân kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2025), Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều công việc khó và mới, đặc biệt liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp; gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ và thực hiện cơ chế, chính sách cho cán bộ.
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng đã tham mưu, đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XX và đại hội Đảng cấp trên cơ sở, cấp cơ sở.
Nhấn mạnh nhiệm kỳ mới đang đặt ra nhiều nhiệm vụ và yêu cầu mới, Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp uỷ về các cơ chế, chế tài để đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và nâng cao ý thức trách nhiệm, sự cống hiến và nêu cao tính Đảng trong cán bộ, đảng viên.
Đến chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, bên cạnh ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, đóng góp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thời gian qua, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí, bản lĩnh và nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng các cấp và giám sát, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.
Đến chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025), Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh gửi gắm mong muốn Hội tiếp tục xây dựng và lan toả hình ảnh người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang bằng trí tuệ và hành động; góp phần xây dựng nhận diện người phụ nữ và cán bộ hội trên quê hương Bác Hồ.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh cũng đề nghị Hội LHPN tỉnh và cơ sở tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phụ nữ thoát nghèo, lan toả mô hình “Mẹ đỡ đầu”; đồng thời, nâng cao chất lượng các hoạt động thiết thực đối với phụ nữ và các chương trình, hoạt động, đóng góp vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dịp này, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ cũng đã đến chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025).
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị tổ chức hội tiếp tục triển khai thực hiện thực chất, thiết thực các phong trào, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn và nông dân phát triển. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đại hội Hội Nông dân các cấp đúng tiến độ, yêu cầu.