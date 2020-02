Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gặp mặt các cơ quan báo chí Xuân Canh Tý 2020

Chiều 18/2, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Xuân Canh Tý 2020. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, Hội Nhà báo tỉnh;… Ảnh: Thành Duy THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO XỬ LÝ 164 VẤN ĐỀ BÁO CHÍ NÊU Năm 2019, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đảm bảo nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin một cách chủ động, kịp thời; ngày càng bám sát thực tế đời sống xã hội; đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm.



Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp 277 vấn đề báo chí nêu. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 119 văn bản chỉ đạo xử lý 164 vấn đề báo chí nêu, trong đó có 143/164 nội dung đã được xử lý.

Bên cạnh đó, nhìn chung các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tích cực, chủ động thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, những nhân tố mới, biểu dương gương người tốt, việc tốt; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tuyên bố lý do cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy Năm 2019 cũng chứng kiến sự chuyển biến rõ nét của các cơ quan báo chí trong việc chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, với nhiều hình thức thông tin phong phú.



Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn một số hạn chế như: thông tin phản ánh không đúng tôn chỉ mục đích, không đúng đối tượng phục vụ được quy định trong giấy phép; tình trạng đưa tin, bài thiếu thận trọng, nhạy cảm về chính trị; đưa quá nhiều thông tin liên quan đến vấn đề tiêu cực, mặt trái… vẫn còn diễn ra…

Nghệ An hiện có 7 cơ quan báo chí của tỉnh, 3 trang tin điện tử. Ngoài ra, có hàng trăm bản tin, thông tin nội bộ và website của các đơn vị, ngành, địa phương trong tỉnh. Trên địa bàn có 35 văn phòng đại diện, 27 phóng viên thường trú được cấp phép hoạt động. Ngoài ra, còn có một số cơ quan báo chí có phóng viên hoạt động trên địa bàn nhưng chưa đăng ký văn phòng đại diện, thường trú. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, các cơ quan báo chí và các nhà báo đến dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy Tại cuộc gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, ngành cũng đã có những ý kiến góp ý, đề xuất với các đồng chí lãnh đạo tỉnh liên quan đến hoạt động báo chí, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội;…



Phát biểu tại cuộc gặp mặt, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực cho biết: Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, người làm báo ở Nghệ An góp phần xây dựng Hội Nhà báo Nghệ An trở thành một trong những cấp hội vững mạnh của cả nước.

Trong năm 2020, đồng chí Hồ Quang Lợi trân trọng đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ báo chí, trong đó giúp đỡ lớn nhất là thiết lập cơ chế cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời nhất để báo chí được tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và trách nhiệm.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tại Nghệ An bám sát hơn nữa các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất và công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Nghệ An để phản ánh một cách chân thực, đúng đắn để hình ảnh tỉnh Nghệ An phát triển mạnh mẽ.



Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, đội ngũ người làm báo ở Nghệ An tích cực tham gia các hoạt động lớn của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2020; các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phối hợp thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí;...

MONG MUỐN BÁO CHÍ TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH, ỦNG HỘ, CỔ VŨ, CHIA SẺ

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn và ghi nhận, đánh giá rất cao sự đóng góp của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh.

Thời gian tới, nhất là trong năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, quê hương, cũng như mục tiêu phải phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn trong năm 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong quá trình đó tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, cổ vũ và chia sẻ, sát cánh của báo chí.

Chia sẻ rất nhiều việc rất mong muốn báo chí tham gia với tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm là, cùng với tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Luật Báo chí; Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm Báo Việt Nam.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy Đồng chí cũng mong muốn các cơ quan báo chí, người làm báo quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng ngôn luận trên báo chí; sắc sảo, thuyết phục hơn trong việc bình luận, phân tích, nhận định, định hướng nhận thức của dư luận xã hội đối với các sự kiện nói chung, đặc biệt những sự kiện diễn ra trên địa bàn của tỉnh.



Tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, theo quan điểm “gạn đục, khơi trong”, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó, xác định lấy “xây” để “chống” và lấy “xây” là chủ yếu, để đưa thông tin lành mạnh, tích cực, giữ gìn và phát huy giá trị chính thống của báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể đã có nhiều thành tích trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019. Ảnh: Thành Duy Về phía tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng tạo môi trường thuận lợi nhất để báo chí tác nghiệp; chỉ đạo xử lý, giám sát quá trình xử lý các vấn đề báo nêu; đồng thời lắng nghe, cầu thị, không né tránh; xác định cung cấp thông tin nhanh nhất cho báo chí; xác định thông tin của báo chí là cơ sở để góp phần cho tỉnh điều hành, lãnh đạo tốt hơn.



Các ý kiến của lãnh đạo các cơ quan báo chí, người làm báo đã được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi. Trong đó đối với việc truyền tải thông điệp, định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ lớn trong thời gian tới, đồng chí cho biết giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi, đồng thời tổ chức lấy ý kiến người làm báo góp ý vào Văn kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.