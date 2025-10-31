Thời sự Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban với các cơ quan khối Nội chính Sáng 31/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 10/2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trong khối Nội chính.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban tháng 10/2025 với các cơ quan trong khối Nội chính. Ảnh: Phạm Bằng

Đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm

Hội nghị thống nhất đánh giá, trong tháng 10/2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động phát hiện, tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Minh Thế báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2025. Ảnh: Phạm Bằng

Lực lượng chức năng tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện quyết liệt.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những vụ việc dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực... Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc phát biểu tại cuộc giao ban. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh. Thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn được triển khai kịp thời.

Trong tháng xảy ra 59 vụ liên quan tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, làm chết 2 người, bị thương 19 người. Các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 88 vụ, 188 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý 653 vụ, 681 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường; xử lý 8 vụ, 31 đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong khối đã báo cáo, làm rõ những nội dung trọng tâm của ngành, lĩnh vực; phân tích, đề xuất những vấn đề, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong thời gian tới.

Nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn

Trong tháng 11/2025, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ người dân sớm ổn định chỗ ở, đặc biệt đối với gia đình chính sách, hộ nghèo.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ động nắm chắc, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn đặc thù. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đấu tranh có hiệu quả các vấn đề lợi dụng dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ngành trong khối tuyên truyền, triển khai hiệu quả các Luật, Nghị quyết của Quốc hội mới được thông qua liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong khối. Tăng cường công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt". Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Nắm bắt tình hình dư luận, tiếp tục xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ngay từ cơ sở, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bị động, bất ngờ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2026. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là đối với số thanh niên, học sinh tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường quản lý thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; Đấu tranh hiệu quả với các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; Tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.