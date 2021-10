Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cơ sở thể hiện tư duy, nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, như: Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động Tuần lễ “Vì thành phố mang tên Bác”; “Thư viện thiết bị hỗ trợ học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”…; Tỉnh đoàn có mô hình “Chuyến xe 0 đồng”, “Shipper áo xanh”, “Phòng tuyến áo xanh”; Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình”;…

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An kiến nghị giải quyết cho cán bộ Đoàn dôi dư do sáp nhập xã và quá tuổi so với quy định. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã trao đổi, thảo luận về một số nội dung liên quan đến hoạt động thời gian tới, cũng như công tác phối hợp hoạt động giữa các tổ chức như: Hỗ trợ ổn định cuộc sống, giải quyết việc làm cho người dân trở về từ các tỉnh phía Nam, xây dựng các mô hình kinh tế; kiến nghị giải pháp sắp xếp công tác cho cán bộ Đoàn dôi dư do sáp nhập xã và quá tuổi so với quy định trong bối cảnh năm 2022 tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh; chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; tham mưu thành lập Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An; công tác vận động, tuyên truyền tại Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên;…