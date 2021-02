Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An họp đánh giá kết quả tổ chức Tết Tân Sửu 2021

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;… Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy NHÂN DÂN ĐÓN TẾT, VUI XUÂN VUI TƯƠI, AN TOÀN, LÀNH MẠNH, TIẾT KIỆM

Thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm…, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, các ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã ban hành các phương án, kế hoạch cụ thể để chủ động tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đánh giá chung, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết chu đáo, chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho nhân dân.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả tổ chức Tết cổ truyền Tân Sửu 2021. Ảnh: Thành Duy Các cấp, các ngành đã quan tâm nhiều đến việc tổ chức vui Xuân, đón Tết cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa, lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; không có hộ thiếu đói trong dịp Tết; nhân dân đón Tết, vui Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.



Tổng kinh phí thực hiện quà Tết cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội từ ngân sách Nhà nước; quà của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tặng cho các đối tượng người có công, người nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Nguyên đán Tân Sửu là hơn 144,3 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách tỉnh chi hơn 55,3 tỷ đồng để trao quà Tết cho các đối tượng người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội một cách kịp thời. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình bị thiếu đói được phân bổ đầy đủ.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Đặc biệt, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, Nghệ An đã thực hiện rất hiệu quả công tác kêu gọi, vận động các nguồn lực từ xã hội ủng hộ, chăm lo Tết cho người nghèo. Thực hiện Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Tân Sửu 2021 của Bí thư Tỉnh ủy, Nghệ An đã huy động được trên 92 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.



Theo tổng hợp từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 113.562 lượt hộ nghèo và các đối tượng khác nhận được quà Tết từ nguồn ủng hộ với số tiền trên 72 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định tại cuộc họp: Năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổng hợp trực tiếp từ các đối tượng được nhận quà Tết từ Quỹ Vì người nghèo nên con số đối tượng được nhận là con số thực, không có hiện tượng trùng đối tượng hay số liệu ảo. Bên cạnh đó, nguồn huy động còn lại tại Quỹ Vì người nghèo ở ba cấp (tỉnh, huyện, xã) sẽ được phân bổ phục vụ công tác an sinh xã hội, chăm lo mô hình sinh kế cho người nghèo ngay sau Tết.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Nghệ An cũng đã tập trung thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid -19; đặc biệt là theo dõi, kiểm soát, cách ly người từ địa phương khác và người nước ngoài đến địa bàn Nghệ An trong dịp Tết. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.



Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tốt, các mục tiêu trọng điểm được bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tổ chức, hoạt động đón tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn tỉnh, vừa yên bình, tiết kiệm, vừa coi trọng các hoạt động an sinh xã hội; không gian, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quan tâm, thực hiện tốt. Thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao kết quả tổ chức Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong bối cảnh của dịch Covid-19, các cấp từ cơ sở đã có sự chỉ đạo quyết liệt, gắn với đó là ý thức và sự đồng thuận cao trong thực hiện các chính sách của nhân dân đã đảm bảo cho Tết an toàn, đầm ấm. BẮT TAY NGAY VÀO CÔNG VIỆC

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã kết luận cuộc làm việc; qua đó khẳng định, tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra yên bình, đầm ấm, không xảy ra vấn đề nghiêm trọng, bất ngờ.

Điều đó xuất phát từ không khí phấn khởi sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cùng với tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh có nhiều điểm sáng trong bối cảnh chung và mặt bằng chung của cả nước, tác động tích cực đến tâm lý, tình cảm của người dân.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Bên cạnh đó, để có kết quả trên, công tác tuyên truyền được triển khai bài bản, quy củ, thấy được không khí phấn khởi; đồng thời ý thức của nhân dân trong việc đón Tết khá tốt.



Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, tỉnh đã thực hiện rất tốt công tác chuẩn bị từ khâu điều tiết giao thông, dịch vụ, vận tải, điện, nước, hàng hóa, nhu yếu phẩm để phục vụ nhân dân từ miền ngược đến miền xuôi, từ đô thị đến vùng miền núi cao. Hoạt động an sinh xã hội, chế độ chính sách cho các đối tượng được thực hiện bài bản với tình cảm, trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị.

Đặc biệt, người đứng đầu Tỉnh ủy đánh giá cao các lực lượng chức năng như: công an, quân đội, y tế, vệ sinh môi trường… đã làm việc xuyên Tết hết sức trách nhiệm, nghiêm túc, ứng trực thường xuyên để chăm lo cho nhân dân đảm bảo Tết yên ấm, bình an.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu sau Tết cần bắt tay ngay vào công việc, trong đó nhấn mạnh một số nội dung cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn như: tình hình đốt pháo nổ có giảm nhưng vẫn còn.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, tỉnh phải hết sức quan tâm công tác phòng, chống dịch trên tinh thần tuyệt đối đề cao cảnh giác.

“Tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, đề cao tính cảnh giác, nêu cao ý thức tự giác và theo dõi, giám sát của cộng đồng”, người đứng đầu Tỉnh ủy nói; đồng thời yêu cầu tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, khuyến cáo người dân.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phải cập nhật tình hình hàng ngày và xử lý rất kịp thời, rất nhanh với các tình huống; phải luôn luôn đặt trong tình trạng hành động để kịp thời đưa ra những quyết sách, quyết định đúng đắn, chính xác nếu có tình huống xảy ra; đồng thời nắm bắt thông tin, phối hợp với Trung ương và các tỉnh, thành khác chặt chẽ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện, thăm hỏi các công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại khu vực hồ cá Cửa Nam, phường Cửa Nam, TP. Vinh đêm Giao thừa. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Cũng do tác động của làn sóng mới từ đại dịch Covid -19 nên dự báo năm nay sẽ tiếp tục là một năm khó khăn, do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau Tết phải tập trung bắt tay triển khai ngay công việc, nhiệm vụ để phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh trên, lĩnh vực nông nghiệp vẫn được xác định là bệ đỡ cho nền kinh tế tỉnh nên phải chủ động thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt cần tập trung chỉ đạo sản xuất ngay lập tức vì tiến độ trồng trọt một số cây trồng còn rất thấp; đồng thời chú ý đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Bên cạnh đó, đối với các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, các dự án đã được xác định cần tập trung ưu tiên triển khai nhanh để giải phóng nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu rà lại chính sách thuế của Trung ương và những chính sách của tỉnh để xem xét trong thẩm quyền, nghiên cứu miễn, giảm, gia hạn nợ, nộp chậm thuế cho cộng đồng doanh nghiệp giữa bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định, vừa đảm bảo khách quan, dân chủ, vừa lựa chọn được đại biểu có chất lượng.

Cùng với đó, cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đặc biệt trong năm 2021 phải cơ bản hoàn thành xây dựng, ban hành các chương trình, đề án thực hiện./.