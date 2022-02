Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An họp đánh giá tình hình trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Chiều 7/2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tập thể nghe kết quả tổ chức Tết và phản ánh thông tin dư luận xã hội, báo chí và định hướng những nội dung sau Tết.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành. Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy NHÂN DÂN ĐÓN TẾT VUI TƯƠI, YÊN BÌNH

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, trên địa bàn tỉnh thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết chu đáo, chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu của nhân dân.

Các cấp, các ngành đã quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm cho mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết; thực hiện tốt các chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn đúng đối tượng, chế độ quy định. Nhân dân đón Tết, vui Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, ngân sách Nhà nước các cấp đã chi gần 78 tỷ đồng thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An Đoàn Hồng Vũ báo cáo về công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách. Ảnh: Thành Duy Cùng với đó, Nghệ An đã tổ chức thành công Chương trình “Tết Vì người nghèo - Nhâm Dần 2022”, qua đó toàn tỉnh đã tiếp nhận được 126 tỷ đồng. Thông qua nguồn xã hội hóa này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã kịp thời trao tặng quà Tết cho hơn 188 ngàn hộ dân.



Tình hình an ninh chính trị cơ bản được đảm bảo tốt, các mục tiêu trọng điểm được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo, không có ngộ độc xảy ra trên địa bàn tỉnh.

SỐ CA NHIỄM COVID-19 TĂNG ĐỘT BIẾN

Các đại biểu dự họp thống nhất cao với các nhận định, đánh giá trên; đồng thời trao đổi nhiều ý kiến xung quanh số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trong các ngày 6 và 7/2.

Số liệu từ Sở Y tế Nghệ An cho thấy, từ ngày 29/1/2022 (29 Tết) đến 6/2/2022 (mùng 6 Tết) dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp với tổng số ca ghi nhận là 3.162 ca (riêng từ ngày 29/1-31/1 ghi nhận 934 ca chiếm 29,5%; từ ngày 4/2 - 6/2 ghi nhận 1.683 ca chiếm 53,2%).

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Trần Minh Tuệ, số ca mắc Covid-19 thời gian vừa qua chủ yếu là không có triệu chứng; số ca trở nặng, nguy kịch chiếm tỷ lệ rất thấp.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Trần Minh Tuệ báo cáo về diễn biến, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy Minh chứng là trong tổng số 3.330 trường hợp đang điều trị, có đến 2.141 ca điều trị tại nhà, 905 ca tại các cơ sở thu dung tuyến huyện; chỉ có 137 ca điều trị tại các bệnh viện dã chiến và 75 ca điều trị tại Trung tâm bệnh nhiệt đới.



Theo lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, một trong những nguyên nhân các ca nhiễm có xu hướng gia tăng cuối năm do số lượng người dân trở về địa bàn tỉnh từ các vùng dịch gia tăng và có tỷ lệ nhiễm cao. Qua thống kê trong đợt Tết vừa qua đến ngày 6/2, có khoảng 20% số người nhiễm Covid-19 là người từ các địa phương khác trở về.

Một nguyên nhân khác dẫn đến số liệu tăng là trong 3 ngày cuối kỳ nghỉ lễ, người dân có nhu cầu xét nghiệm để trở lại làm việc gia tăng; một bộ phận ca bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng được ghi nhận do có yếu tố tiếp xúc nguồn lây trong cộng đồng vào dịp trước và trong dịp Tết.

Trước diễn biến trên, sáng 7/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện chỉ đạo các địa phương, các cấp, các ngành triển khai một số biện pháp chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết: Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ họp đánh giá lại tình hình và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tiếp theo trên địa bàn; đồng thời đề nghị toàn tỉnh cần tập trung cao độ cho chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân.



Đối với việc tổ chức cho học sinh trở lại trường, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đã yêu cầu ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục, cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt dịch bệnh trong trường học, mục tiêu là phải đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh khi đi học trực tiếp.

Về quan điểm chỉ đạo chung, người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cần phải vào cuộc làm việc ngay, không để tư tưởng đón Tết, vui Xuân kéo dài.

PHẢI XỐC LẠI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

COVID -19

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong đó, diễn biến dịch Covdi -19 những ngày qua, mặc dù theo đánh giá của ngành Y tế đa số ca mắc là không triệu chứng nhưng theo Bí thư Tỉnh ủy không vì thế mà chủ quan. Vì số người mắc Covid -19 tăng kéo theo đó là những tác động sâu sắc đến các hoạt động kinh tế - xã hội, lao động, học tập, sản xuất do phải điều trị, cách ly.

Do đó, để vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid -19, vừa đảm bảo cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu cần phải xốc lại tinh thần ngay lập tức của Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 cấp tỉnh và các cấp trong tỉnh; phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng để giám sát ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu cần tiến hành đánh giá nghiêm túc, đầy đủ, sát đúng diễn biến dịch tại từng địa phương để có giải pháp thích hợp, không để dịch lây lan.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng cần khởi động lại công tác tuyên truyền sâu rộng, mạnh mẽ với quan điểm là nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: thực hiện 5K, cách thức điều trị F0 tại nhà, cách ly F1… cần ngắn gọn, dễ hiểu để đốc thúc tinh thần, ý thức; nâng cao kiến thức phòng, chống dịch trong nhân dân.



Đối với vấn đề học sinh trở lại trường, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu phải đảm bảo vừa an toàn, vừa đúng quy trình và xử lý được nếu có tình huống nhiễm Covid -19 xảy ra trong trường học; đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền về những nội dung này cho học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tích cực thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân; lưu ý công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm ngay từ đầu năm như chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An… và chuẩn bị tốt công tác giao nhận quân, đảm bảo đúng, đủ, an toàn.

Nhấn mạnh quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 đạt kết quả cao hơn năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, hệ thống chính trị toàn tỉnh phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết liệt; không để tư tưởng đón Tết, vui Xuân kéo dài cả sau kỳ nghỉ Tết, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.