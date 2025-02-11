Thời sự Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu báo cáo kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức từ tỉnh về cấp xã trước ngày 15/11/2025 Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tham mưu phương án bố trí, sắp xếp cán bộ; kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, bảo đảm hợp lý, hiệu quả.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo xã Keng Đu. Ảnh: Thành Duy

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 35 -TB/TU về kết quả kiểm tra chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 27/10/2025, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, những khó khăn vướng mắc; giải pháp tháo gỡ và một số kiến nghị, đề xuất.

Qua đó, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh thành lập 4 Tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng để chỉ đạo và nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp theo thẩm quyền.

Các Tổ công tác đã khẩn trương triển khai, thành lập Tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm rõ ràng, bám sát và nắm bắt tình hình cụ thể ở cơ sở để hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn; tổng hợp những vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo và đề nghị cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

Qua đánh giá, bước đầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cơ bản hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ của người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính dịch vụ công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn khó khăn, vướng mắc, tập trung vào các nhóm nội dung như: Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về cơ sở vật chất; về thể chế; một số lĩnh vực như: Tài nguyên, nông nghiệp, môi trường, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính - ngân sách, chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, để tập trung tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức phân loại các nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc, sắp xếp thứ tự ưu tiên để từng bước xử lý, trong đó tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính sau:

Về công tác cán bộ, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm việc rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để có phương án điều động trong nội bộ địa bàn cấp huyện cũ; quá trình thực hiện phải có sự hướng dẫn, giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế tham mưu rà soát thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc biệt phái cán bộ các sở, ngành cấp tỉnh về xã theo đúng Kết luận số 586-KL/TU ngày 13/8/2025, Kết luận số 599-KL/TU ngày 19/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, gắn với chế độ, chính sách khuyến khích, đãi ngộ phù hợp.

Đồng thời rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có để nghiên cứu, xem xét tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn vào làm công chức tại các xã, phường; thực hiện tuyển dụng mới đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã thông qua các tổ công tác chuyên môn của sở, ngành trực tiếp bằng hình thức cầm tay chỉ việc và kết hợp trực tuyến.

Về cơ chế vận hành, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm, đùn đẩy công việc hoặc cố ý làm sai quy định.

Đồng thời, rà soát, xử lý những nội dung chưa thống nhất, còn mâu thuẫn trong phân cấp giữa tỉnh và xã; những vấn đề vượt thẩm quyền đề nghị tổng hợp, báo cáo Trung ương hướng dẫn xử lý.

Về nguồn lực tài chính - ngân sách, Thường trực Tỉnh ủy chỉ rõ: Nghiên cứu, tham mưu xác định rõ định mức phân bổ kinh phí hoạt động (chi thường xuyên, chi đầu tư của cấp xã), tỷ lệ phân chia nguồn thu sử dụng đất bảo đảm phù hợp với quy mô, đặc thù từng địa bàn đáp ứng yêu cầu vận hành của cấp xã.

Về cơ sở vật chất, cần từng bước bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, ưu tiên hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; quan tâm trước cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực.

Nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm quyền về chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở và vùng đặc thù.