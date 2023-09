Thuỷ điện Bản Vẽ cắt giảm 60% cơn lũ cho vùng hạ du

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong những ngày qua, lưu lượng nước lũ đổ về lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ đạt mức cao. Do có sự chuẩn bị từ trước, Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ đã chủ động điều tiết nước, góp phần cắt, giảm được 60% cơn lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.