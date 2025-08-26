Pháp luật Thủy điện Bản Vẽ chủ động điều tiết nước, góp phần cắt lũ khoảng 74% cho hạ du Trước nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng bão số 5, Thủy điện Bản Vẽ giữ vai trò quan trọng khi chủ động giảm lưu lượng xả, góp phần cắt lũ khoảng 74% cho hạ du sông Lam, đặc biệt tại huyện Con Cuông cũ – nơi đang chịu mưa lớn kéo dài.

Trước ảnh hưởng của bão số 5, nhiều khu vực tại Nghệ An xuất hiện mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại huyện Con Cuông cũ – nơi nằm ở hạ lưu sông Lam, tình hình ngập lụt đang có diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục điều chỉnh giảm lưu lượng xả qua tràn. Tính đến 11h30 ngày 26/08/2025, lượng nước về hồ là 1.513m3/s. Lượng nước xả là 388m3/s, trong đó xả qua tổ máy là 340m3/s, xả qua tràn là 48m3/s. Việc giảm xả nhằm giảm áp lực dòng chảy về hạ du, ước tính cắt lũ được khoảng 74%.

Thủy điện Bản Vẽ chủ động triển khai các biện pháp điều tiết hồ chứa nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du. Ảnh: PV

Trước ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 gây mưa lớn tại khu vực thượng nguồn, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động triển khai các biện pháp điều tiết hồ chứa nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du.

Theo báo cáo lúc 06h ngày 26/8/2025, lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ đạt 1.675m³/s, mực nước hồ ở mức 191,64m. Để đảm bảo an toàn công trình và giảm áp lực cho hạ du, nhà máy đã linh hoạt vận hành hồ chứa với tổng lưu lượng xả là 600m³/s, trong đó có 260m³/s xả qua 4 cửa xả mặt, và 340m³/s qua tổ máy phát điện.

Phòng điều khiển trung tâm tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: PV

Ông Tạ Hữu Hùng – Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết: Chúng tôi đã theo dõi sát sao diễn biến lưu lượng nước về hồ và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An để xây dựng phương án xả lũ hợp lý. Mục tiêu quan trọng nhất là giảm thiểu tối đa nguy cơ ngập lụt cho khu vực hạ du, đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình và hệ thống điện.

Hiện tại, lưu lượng nước về hồ vẫn đang duy trì ở mức cao, nước tại khu vực Con Cuông và hạ lưu tiếp tục có xu hướng dâng. Công ty Thủy điện Bản Vẽ khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật liên tục tình hình thời tiết và thủy văn, sẵn sàng điều chỉnh phương án vận hành kịp thời, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.