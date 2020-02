Thủy điện Bản Vẽ đạt mốc 10 tỷ kWh

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ trên dòng Nậm Nơn, xã Yên Na, huyện Tương Dương. Ảnh: PV Dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 19/6/2003 với công suất lắp máy 320 MW, xây dựng trên dòng Nậm Nơn, xã Yên Na, huyện Tương Dương vào năm 2004. Năm 2010, tổ máy số 1 của nhà máy chính thức đi vào phát điện, Thủy điện Bản Vẽ chính thức hòa vào điện lưới Quốc gia. Tháng 04 năm 2011, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ra quyết định thành lập Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Năm 2010, tổ máy số 1 của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ đi vào phát điện, chính thức hòa vào điện lưới Quốc gia. Ảnh tư liệu.

10 năm qua, công ty hoàn thành xuất sắc các mục tiêu lớn như: Đảm bảo cấp nước hạ du; Vận hành an toàn nhà máy nhằm tối đa hóa điện lượng phát lên hệ thống; Vận hành hồ chứa an toàn theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả trong mùa lũ hằng năm...

Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn đồng hành cùng địa phương làm tốt các công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số…

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ thăm hỏi, trao quà cho người dân xã Hữu Khuông (Tương Dương). Ảnh: Đ.C

Đến nay, sản lượng điện đã đạt 10 tỷ kWh, với những thành tích đạt được, Công ty Thủy điện Bản Vẽ vinh dự được Nhà nước và Chính phủ trao tặng những phần thưởng cao quý: - Huân chương Lao động hạng Ba; - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; - Bằng khen của Bộ Công Thương; - Bằng khen UBND tỉnh Nghệ An và nhiều phần thưởng cao quý khác; - Nộp các khoản vào ngân sách Nhà nước hơn 1 ngàn tỷ đồng.

Tập thể Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ảnh tư liệu

Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn được đánh giá là tập thể có tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm. Sau dấu mốc quan trọng này, tập thể Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an ninh và chất lượng cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội… góp phần vào sự phát triển kinh tế - công nghiệp - du lịch khu vực miền Tây Nghệ An.