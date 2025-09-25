Thứ Năm, 25/9/2025
Thủy điện Ca Nan 1 vận hành điều tiết hồ chứa từ 24h đêm 25/9

Quang An 25/09/2025 21:25

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo về việc vận hành điều tiết hồ chứa Thủy điện Ca Nan 1, xã Na Ngoi.

Theo đó, vào lúc 23h00 ngày 25/9/2025, Công ty Cổ phần SCI Nghệ An sẽ tiến hành xả nước hồ chứa Thủy điện Ca Nan 1 để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Lưu lượng xả dự kiến khoảng 30 - 60 m³/s, bao gồm cả qua các tổ máy phát điện, cửa van đập tràn và tràn tự do. Lượng nước xả có thể thay đổi tùy thuộc lưu lượng nước về hồ. Quá trình điều tiết sẽ được duy trì cho đến khi mực nước hồ giảm dần về mực nước dâng bình thường 630,0m.

bna_1.png
Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1. Ảnh tư liệu

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã yêu cầu UBND các xã Na Ngoi, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu cùng các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương thông báo đến người dân, các đơn vị thi công ven sông, các phương tiện vận tải thủy trong khu vực hạ du để chủ động triển khai phương án phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Thông báo cũng được gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, lực lượng quân sự, công an và các cơ quan báo chí để phối hợp triển khai.

Việc vận hành điều tiết hồ chứa Thủy điện Ca Nan 1 là hoạt động thường xuyên nhằm ứng phó với tình hình thủy văn, vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ khuyến cáo, không hoạt động, sản xuất, khai thác ven sông trong thời gian xả nước để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

