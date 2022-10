Thùy Tiên trải lòng khi kết thúc nhiệm kỳ, nói rõ mối quan hệ với Quang Linh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có cuộc trò chuyện với Thanh Niên về sự thay đổi của mình sau gần một năm đăng quang Miss Grand International 2021.

Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì

* Chào Nguyễn Thúc Thùy Tiên! Cảm xúc của bạn thế nào khi sắp kết thúc nhiệm Miss Grand International 2021?

- Hoa hậu Thùy Tiên: Cảm xúc của tôi bây giờ khá lẫn lộn. Có một chút hối tiếc vì khoảng thời gian tôi đương nhiệm cũng khá ngắn, chưa tròn 1 năm. Nhưng tôi cũng vui và hào hứng vì sắp được gặp người kế nhiệm. Hơn hết, tôi cũng có những kế hoạch sắp tới nên khá mong chờ. Nếu đánh giá về nhiệm kỳ của mình, tôi chỉ có thể nói bản thân đã cố gắng, nỗ lực hết sức. Còn việc tốt hay không thì tùy theo cảm nhận của từng khán giả. Nhưng tôi không hối tiếc bất cứ điều gì.

* Hỏi thật là trong khoảng thời gian 1 năm đương nhiệm đó, có bao giờ Tiên áp lực, mệt mỏi vì sức nặng của vương miện?

- Áp lực thì sẽ có nhưng để gọi là mệt mỏi thì không. Đăng quang hoa hậu dường như thay đổi cuộc đời, giúp tôi được mọi người biết đến, quan tâm nhiều hơn nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những áp lực. Nhưng đến mức mệt mỏi muốn buông bỏ thì không có.

* Thùy Tiên thấy mình thay đổi thế nào sau một năm trở thành Miss Grand International 2021?

- Tôi thay đổi rất nhiều. Tôi thấy mình trưởng thành hơn. Từ một người không ai biết đến, giờ đây, nhiều người xem tôi là nguồn cảm hứng, động lực của họ. Chính điều đó khiến tôi thấy mình phải có trách nhiệm, phải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Cho nên một năm vừa qua là khoảng thời gian tôi trưởng thành nhiều nhất và thay đổi rõ rệt nhất.

Còn với những lời ra tiếng vào từ dư luận sau khi đăng quang hoa hậu, tôi thấy đó là điều khó tránh khỏi và vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Khi đó, tốt nhất là mình không nên bận tâm vào nó quá nhiều. Chắc chắn lời ra tiếng vào sẽ có, nhưng mình phải xem xét, chọn lọc để hoàn thiện bản thân hơn. Những cái gọi là chỉ trích tiêu cực, không giúp ích được gì cho bản thân thì tốt nhất mình nên bỏ qua.

* Trong những buổi gặp gỡ thí sinh Miss Grand International 2022, ông Nawat nhiều lần tiết lộ về nguồn thu nhập, tài sản của Thùy Tiên, liệu có đúng không?

- Bản thân tôi ở thời điểm này không quá quan trọng về vấn đề đó. Bây giờ, tôi thấy mình đủ ăn đủ sống rồi nên muốn tập trung hình ảnh nhiều hơn, làm sao để tình yêu thương, sự ủng hộ của mọi người dành cho mình không bị lãng phí, kể cả khi tôi đã kết thúc nhiệm kỳ. Vì tôi biết có nhiều người xem tôi như một nguồn cảm hứng. Ở thời điểm hiện tại, về chuyện thu nhập thì tôi không để ý nhiều.

* Có người nói rằng sẽ rất lâu sau đó mới có một đại diện toàn diện như Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Bạn nghĩ sao về nhận định này?

- Tôi thấy vui vì điều đó. Nhưng tôi nghĩ sẽ không lâu đâu. Bản thân tôi cũng không phải là một người toàn diện, hoàn hảo. Tôi thấy mình còn nhiều thiếu sót nên đang trong quá trình phát triển, hoàn thiện. Khi nhìn về các bạn trẻ hơn, tôi thấy các bạn giỏi hơn, có kiến thức hơn... Một người giống tôi thì có thể khó, nhưng hơn tôi thì có thể nhiều.

* Trở thành hoa hậu, việc phải giữ hình ảnh có khiến cho Tiên cảm thấy mình bị mất tự do không? Thời gian bạn dành cho gia đình như thế nào?

- Tôi nghĩ đó là sự hi sinh. Cuộc sống lúc nào cũng là sự dung hòa giữa được và mất. Khi trở thành người nổi tiếng, mình được rất nhiều thứ. Bản thân tôi thấy việc kiếm tiền của mình cũng dễ dàng hơn. Tôi được làm đẹp, được xuất hiện trên truyền hình, được mọi người yêu thương ngưỡng mộ... thì tôi nghĩ mình mất đi một vài sự riêng tư cũng là hi sinh xứng đáng. Đó là sự lựa chọn mà. Mình hãy nhìn mọi thứ dễ dàng hơn thì sẽ không có sự than vãn hay trách móc.

Từ trước khi trở thành hoa hậu, tôi không quá phụ thuộc vào gia đình. Đó đã là tính cách của tôi rồi. Dù không về ăn cơm thường xuyên hay mỗi ngày phải gọi điện cho ba mẹ nhưng tôi vẫn có thể dành riêng những ngày lễ, những ngày nghỉ để cùng người thân đi du lịch, về quê hoặc làm những điều mới mẻ.

Tôi không đặt nặng việc đến tuổi là phải lấy chồng

* Việc đầu tiên Thùy Tiên sẽ làm sau khi kết thúc hành trình đương nhiệm là gì?

- Tôi sẽ có buổi từ thiện ở Indonesia và có một chuyến du lịch ở Bali. Đó là chuyến du lịch đầu tiên sau khi tôi kết thúc nhiệm kỳ. Tôi hay nói rằng mình sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn nhưng không biết có làm được hay không. Vì tôi là người rất thích công việc và rất thoải mái khi được làm việc nên tôi cũng không biết khi hết nhiệm kỳ, có dành thời gian cho bản thân hơn không nữa.

* Mỗi năm lại xuất hiện thêm nhiều nàng hậu mới. Thùy Tiên sẽ làm gì để bản thân không bị khán giả lãng quên?

- Tôi nghĩ mỗi người đều có tính cách riêng biệt và độc đáo rồi. Tôi cứ là tôi thôi, làm những điều mình thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất và nổi bật nhất. Trong khoảng thời gian đương nhiệm, những gì tôi mong muốn làm nhất thì tôi cũng đã hoàn thành được. Tôi nghĩ mọi người đã nhìn thấy sự nỗ lực, cố gắng của tôi, điều đó khiến tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ sau này sẽ có nhiều hoa hậu ở các cuộc thi quốc tế đến từ Việt Nam. Người ta nói rằng "cờ tới tay ai người đó phất", các bạn nổi tiếng, tỏa sáng hơn tôi thì tôi vẫn sống cuộc sống của tôi. Miễn sao tôi thấy hạnh phúc và vui vẻ. Chứ tôi không quan trọng việc mình bị so sánh với ai, vì thời tới ai người đó nổi thôi.

* Các hoa hậu thường giữ hình tượng, trong khi Thùy Tiên rất thoải mái khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và lại được khán giả ủng hộ. Bạn thấy sao về điều này?

- Tôi thấy rất vui và nghĩ mình may mắn. Vì bình thường khi nhắc đến hoa hậu, mọi người thường sẽ chê nếu cô gái đó có một khoảnh khắc xấu. Còn ở tôi thì điều đó lại tạo thành tiếng cười tích cực. Tôi thấy vui vì những gì mình làm có thể tạo được năng lượng tích cực cho người khác, chứ tôi không quan trọng xấu đẹp gì cả.

* Nhiều người khi xem Ơn giời cậu đây rồi, Người ấy là ai... và đánh giá rằng Thùy Tiên rất hợp để tham gia gameshow. Bạn có nghĩ mình sẽ phát triển bản thân ở mảng này sau khi kết thúc nhiệm kỳ?

- Tôi muốn chứ. Nhưng tôi tham gia gameshow không phải để đẩy mạnh tên tuổi mà vì tôi thích được trải nghiệm. Điển hình như đi 2 ngày 1 đêm tôi được chơi game, được trải nghiệm nhiều thứ. Nhưng khi tham gia gameshow, tôi phải lựa chọn những chương trình phù hợp, nơi mà bản thân có thể chơi hết sức mình được. Tức là nó phù hợp với khả năng của mình. Còn nếu tôi chọn gameshow quá sức thì tôi nghĩ cũng sẽ khó cho tôi. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi cũng muốn đi đóng phim nhưng hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể. Vì nếu đi đóng phim, tôi phải học tập, trau dồi nhiều hơn.

* Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Tiên có nghĩ mình sẽ bước vào một mối quan hệ tình cảm không?

- Tôi chưa biết nữa vì không thể nói trước được. Khi nào tôi gặp đúng người, cảm thấy họ tốt hoặc có cảm xúc thì tôi yêu thôi. Tôi không có đặt nặng việc đến tuổi thì phải chọn một người đàn ông, phải lấy chồng sinh con. Tôi nghĩ người phụ nữ có quyền được sống cuộc sống mà họ cảm thấy vui, hạnh phúc. Có nhiều người không lấy chồng, sinh con nhưng họ vẫn hài lòng với những gì mình đang có.

* Thời gian qua, Thùy Tiên liên tục được "đẩy thuyền" với Quang Linh. Điều đó có khiến cả hai ngại ngùng khi gặp nhau không?

- Thật sự là sau này cũng hơi ngại một chút. Nhưng khi chúng tôi kết hợp với nhau đều là những dự án từ thiện, lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng. Cho nên nếu mình có thể làm những điều tốt thì cứ tiếp tục làm chứ không nên ngại. Đó là điều tôi đúc kết được cho bản thân. Mặc dù người ngoài có thể nói này, nói kia nhưng mục đích mình không phải như vậy thì không phải sợ. Những điều tôi làm tạo được giá trị cho người khác thì tôi cứ làm thôi.

* Nổi tiếng, xinh đẹp và giờ lại là Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Tiên có nghĩ đó là rào cản khi các chàng trai muốn tìm hiểu mình hay không?

- Nếu họ ngại thì chắc không làm bạn trai tôi được (Cười lớn).

* Cảm ơn Thùy Tiên vì đã dành thời gian chia sẻ. Chúc bạn sức khỏe và thành công hơn nữa trong tương lai!