Tích cực, chủ động tổ chức thực hiện các quy hoạch đạt hiệu quả cao nhất (*)

(Baonghean.vn) - Sáng 13/1, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040.

Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Kính thưa đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ;

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ;

Thưa quý vị đại biểu, khách quý! Thưa toàn thể Hội nghị!

Được sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hôm nay chính thức được công bố.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Tỉnh Nghệ An rất vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; các doanh nghiệp, nhà đầu tư và quý vị đại biểu khách quý về tham dự Hội nghị, mang đến cho tỉnh nguồn động viên quý báu, gửi gắm những tình cảm sâu sắc đối với quê hương của Bác Hồ muôn vàn kính yêu!

Hội nghị đã công bố các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh Nghệ An và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng trong định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ, phát triển khu kinh tế trọng điểm của tỉnh với mục tiêu và tầm nhìn dài hạn. Đồng thời, vui mừng chứng kiến lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 9.550 tỷ đồng được đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, đây là những dự án quan trọng đầu tiên để cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt.

Kính thưa các đồng chí!

Tỉnh Nghệ An nhận thức sâu sắc rằng, công bố Quy hoạch mới là bước khởi đầu, chặng đường thực hiện quy hoạch là rất dài, nhiệm vụ rất quan trọng, trong bối cảnh có nhiều yếu tố thuận lợi đan xen không ít thách thức. Đặc biệt, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc, toàn diện ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết, năng động, sáng tạo; tích cực, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để tổ chức thực hiện các quy hoạch đạt hiệu quả cao nhất.

Toàn tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khoa học trong thực hiện quy hoạch. Chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, nhưng linh hoạt, phù hợp với Quy hoạch tổng thể. Chú trọng công tác quản lý quy hoạch, kịp thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kết nối trọng điểm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương, cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch đã dành sự quan tâm, giúp đỡ quý báu đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An, đặc biệt trong quá trình lập và hoàn thiện các quy hoạch. Trân trọng cảm ơn các thành phố và tỉnh bạn đã dành tình cảm, chia sẻ, ủng hộ tỉnh Nghệ An trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn, các cấp, các ngành và Nhân dân tỉnh nhà đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm góp phần hoàn thành các quy hoạch đạt chất lượng cao. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Trung ương; sự đồng hành, ủng hộ tích cực của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân để giúp tỉnh Nghệ An thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của các quy hoạch, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Kính chúc đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng toàn thể quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Năm mới thắng lợi mới!

Xin trân trọng cảm ơn!

