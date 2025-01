Xây dựng Đảng Tích cực đổi mới, nâng hiệu quả công tác của đội ngũ báo cáo viên toàn quốc Sáng 16/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 1/2025 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin đến các báo cáo viên ý kiến của Bộ Chính trị về các giải pháp tổng thể trong công tác đối ngoại, trong đó có sự việc Campuchia triển khai Dự án kênh đào Funan Techo.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại đầu cầu trung ương, các báo cáo viên trên toàn quốc đã được đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2024; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025”.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng về tăng trưởng, quy mô nền kinh tế, GDP bình quân đầu người, lạm phát, năng suất lao động, doanh nghiệp, thu hút FDI, văn hóa, an sinh xã hội, lao động việc làm, đời sống người dân… đạt kết quả nổi bật.

Cụ thể, GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%.

Quang cảnh Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh tư liệu



Thu ngân sách Nhà nước năm 2024 ước tăng 16,2% so với năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 5,7% so với năm 2023, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Cũng trong sáng 16/1, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn – Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao đã thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước năm 2024; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại, ngoại giao năm 2025”.

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục biến động rất phức tạp, có nhiều vấn đề mới, vượt dự báo so với các năm trước, thúc đẩy rõ nét hơn sự hình thành trật tự thế giới đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc với đặc trưng là tính chất bất ổn, khó lường và nhiều rủi ro.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ, công tác ngoại giao được triển khai chủ động, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả, tiếp tục đóng góp quan trọng vào củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ngài Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Chủ tịch ASEAN 2024 cùng trưởng đoàn các nước ASEAN dự Diễn đàn Tương lai ASEAN. Ảnh tư liệu: Chính phủ





Trong năm, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tiến hành 59 hoạt động đối ngoại, bao gồm 21 chuyến thăm tới các nước và tham dự các hội nghị đa phương; đón 25 đoàn lãnh đạo các nước thăm Việt Nam. Trên 170 thỏa thuận hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và lợi ích đã được ký kết.

Công tác tuyên truyền miệng năm 2024, báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu rõ nhiều kết quả tích cực. Trong năm qua, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng. Cùng với đó, công tác tập huấn tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, liên tục cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ báo cáo viên. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như một số nội dung thông tin, cách chuyển tải chưa sinh động; trang thiết bị cũng như chế độ, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên vẫn còn nhiều hạn chế,…

Điểm cầu hội nghị tại Nghệ An. Ảnh: Ngân Hạnh

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, trong đó, nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Đội ngũ báo cáo viên cần nâng cao chất lượng, đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền miệng, qua đó, kịp thời tuyên truyền các sự kiện lớn, những ngày lễ quan trọng của đất nước trong năm 2025, tích cực đấu tranh trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá.

Tại hội nghị. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã khen thưởng 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng năm 2024.