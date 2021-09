Tích hợp giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất

Nhiều giải pháp tiết kiệm hiệu quả



Hệ thống phát điện nhiệt khí dư là giải pháp công nghệ mới tiên tiến của châu Âu được nhiều nước ứng dụng trong các ngành công nghiệp. Công nghệ này hiện tại cũng được Tập đoàn Xi măng The Vissai ứng dụng và lắp đặt đồng bộ với quá trình xây dựng Nhà máy Xi măng Đô Lương và đã đi vào hoạt động ổn định từ năm 2016.

Hệ thống phát điện nhiệt khí dư hoạt động dựa trên nguyên lý thu nhiệt từ khí thải và khí dư của dây chuyền sản xuất clinker để lấy hơi nước chạy turbine máy phát và phát điện lên hệ thống lưới điện của nhà máy phục vụ quá trình sản xuất, góp phần làm giảm giá thành sản phẩm và bảo vệ môi trường. Khí thải và khí dư sau khi đi qua hệ thống phát điện khí dư sẽ sạch bụi và được làm nguội trước khi thải ra môi trường. Đây là giải pháp bảo vệ môi trường tốt nhất, hiện đại nhất trong công nghệ sản xuất xi măng hiện nay. Theo thống kê, mỗi năm hệ thống này sản suất được khoảng trên 100 triệu MWh cung cấp đến 40% lượng điện tiêu thụ của Nhà máy Xi măng Đô Lương.

Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An (Công ty CP Lâm nghiệp Tháng Năm) cũng là một trong những cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn. Để tiết kiệm năng lượng, nhà máy đã tận dụng tối đa nguồn chiếu sáng tự nhiên, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng công suất máy móc thiết bị, triển khai dự án điện mặt trời mái nhà với lượng điện phát ra hơn 650.000KW. Với các giải pháp trên, lượng điện tiêu hao trên một m 3 sản phẩm ngày càng giảm. Nếu như năm 2020 sản lượng điện tiêu thụ là 362,7kWh/m 3 thì đến đầu năm 2021 chỉ còn 296,7kWh/m 3 sản phẩm. Nhà máy phấn đấu đến hết năm 2021 tiêu hao điện về còn khoảng 280kWh/m 3 sản phẩm.

Công ty còn lắp đặt hệ thống hàng loạt các biến tần cho các động cơ xoay chiều có công suất lớn, hệ thống máy ép phun. Ngoài ra, thực hiện việc tẩy rửa thường xuyên đúng định kỳ các bình trao đổi nhiệt cho máy lạnh, máy trộn, máy đùn và khuôn mẫu để nâng cao năng suất và hiệu suất làm việc của thiết bị… Nhờ vậy, chi phí sử dụng điện của công ty hiện là 0,337kWh/kg sản phẩm, giảm 0,04% so với quy chuẩn cho ngành sản xuất ống nhựa.

Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng đang được các nhà máy sản xuất xi măng ứng dụng hiệu quả. Ảnh: Thu Huyền

Trong khi đó, tiềm năng tiết kiệm năng lượng có thể đạt từ 20-40%. Vì thế, dư địa cho tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp đang khá rộng. Hiện nay, để tiết kiệm chi phí sản xuất, nhiều nhà máy, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất xi măng đang áp dụng nhiều giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả giúp giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng cạnh tranh trên thị trường.

Theo Công ty Điện lực Nghệ An, 8 tháng đầu năm 2021, lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt 2.767,57 triệu kWh, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, lĩnh vực công nghiệp xây dựng tiêu thụ 1.346 triệu kWh. Như vậy, sản lượng điện tiêu thụ cho mục đích sản xuất trên địa bàn Nghệ An chiếm tỷ trọng 48,6%. Mức độ tiêu thụ hàng năm của sản điện công nghiệp xây dựng tăng 12-14%. Hiện có khoảng 124 doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu KW trở lên.

7 tháng đầu năm, lượng tiêu thụ tiết kiệm điện năng của sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 15 triệu kWh/tổng lượng điện năng tiết kiệm của các thành phần tiêu thụ trên toàn tỉnh là 44 triệu kWh. Tiết kiệm năng lượng không chỉ mang lại lợi ích, hiệu quả trong sản xuất của doanh nghiệp mà còn góp phần làm giảm quá tải đường dây, trạm biến áp, giảm tình trạng thiếu hụt nguồn điện cục bộ trên toàn hệ thống điện. Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An

Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 140/NQ-CP về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghệ An đã ban hành chương trình, kế hoạch nhằm tiết kiệm năng lượng có hiệu quả. Trong đó, tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp được chú trọng và nhận được sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp.