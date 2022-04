Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi: Bảo vệ mầm non tương lai của đất nước

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em là bảo vệ tương lai của đất nước. Ảnh: Tư liệu

449.726 trẻ từ 5-11 tuổi sẽ được tiêm vắc-xin

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND Triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn năm 2022. Tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu: Trong năm 2022, toàn tỉnh hoàn thành tiêm chủng cho nhóm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng, góp phần thực hiện mở trường học an toàn. Cụ thể, trên 85% trẻ từ 5 đến 11 tuổi có mặt tại địa phương được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 5 từ đến 11 tuổi cần đảm bảo nguyên tắc: Có sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự đồng thuận cao của các đối tượng được tiêm chủng và nhân dân trên địa bàn; huy động tối đa các đơn vị y tế trên địa bàn để tổ chức bảo đảm an toàn trong tiêm chủng; có sự đồng thuận/đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ em từ 05 đến 11 tuổi tham gia tiêm chúng…

Theo kế hoạch, đối tượng tiêm là trẻ từ 5 đến 11 tuổi (là trẻ đã đến ngày sinh nhật lần thứ 5 nhưng chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 12). Dự kiến số đối tượng tiêm chủng trên địa bản toàn tỉnh là 449.726 trẻ. Thời gian bắt đầu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi dự kiến từ tháng 4/2022. Phạm vi triển khai trên quy mô toàn tỉnh. Địa điểm tiêm là tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn, bao gồm: các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, các điểm trường...

Trong công tác điều tra, lập danh sách và đăng ký đối tượng, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch các địa phương chỉ đạo Ngành Giáo dục và Đào tạo điều tra, lập danh sách toàn bộ trẻ đang cư trú trên địa bàn (thường trú và tạm trú) theo từng lớp tại các trường học; chỉ đạo các phường, xã, thị trấn điều tra lập danh sách toàn bộ trẻ đang cư trú trong cộng đồng (đối với những trẻ không đi học) chia làm 2 nhóm để xây dựng kế hoạch triển khai.

Nghệ An có 449.726 trẻ trong độ tuổi 5 đến 11 tuổi. Ảnh Thành Chung UBND tỉnh Nghệ An giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành. Với Sở Y tế: Chủ động phân bổ ngay vắc-xin cho tuyến huyện sau khi tiếp nhận từ Bộ Y tế; hướng dẫn chuyên môn tổ chức điểm tiêm và công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế các huyện/thị xã/thành phổ và các bệnh viện tổ chức triển khai thực hiện;… huy động nhân lực trong ngành, nhân lực từ Trường Đại học Y khoa Vinh và đơn vị y tế tư nhân tham gia hỗ trợ cho các điểm tiêm theo đề nghị của huyện, thành, thị; Chỉ đạo, bố trí các tổ cấp cứu lưu động tham gia ứng trực sẵn sàng tổ chức cấp cứu, vận chuyển cấp cứu; chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu, điều trị các trường hợp sự cố bất lợi sau tiêm.



Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thị xã/thành phố, các trường học phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 5 đến 11 tuổi tại các trường học, cấp học; phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19; thông báo cho các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, loại vắc-xin trẻ được tiêm, địa điểm tiêm, thời gian tiêm và hướng dẫn theo dõi các phản ứng sau tiêm chủng để cùng phối hợp.

UBND huyện/thị xã/thành phố xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ 5 đến 11 tuổi năm 2022 tại địa phương; chủ động tiếp nhận vắc xin và tổ chức thực hiện tiêm hết số vắc-xin được phân bổ đảm bảo an toàn, đúng tiến độ; chỉ đạo các xã/phường/thị trấn tiến hành điều tra thống kê lập danh sách tổng thể toàn bộ đối tượng trong độ tuổi từ 05 đến 11 tuổi trên địa bàn theo địa giới hành chính, nơi cư trú và chuẩn bị sẵn sàng cho các đợt tiêm chủng theo chỉ đạo của tỉnh; cử lực lượng giáo viên tham gia nhập thông tin đối tượng tiêm chủng vào phần mền quản lý; thường xuyên kiếm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng; bố trí kinh phí cho triển khai chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn.

Tích cực tiêm chủng để bảo vệ trẻ trước dịch Covid-19

Trao đổi xung quanh việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, bác sĩ Nguyễn Trọng Di - Phó Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết: Theo phê duyệt của Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi có 2 loại, đó là vắc xin Comirnaty (Pfizer/BioNTech Covid-19 vắc xin) và vắc-xin Spikevax (Moderna Covid-19 vắc-xin). Đối với vắc-xin Pfizer, liều lượng tiêm là 0,2 mnl/liều, mỗi lọ chứa 10 liều. Với vắc-xin Moderna là tiêm 0,25 mnl/liều, vắc -xin này tiêm từ 6 đến dưới 12 tuổi. Khoảng cách tiêm giữa mũi 1 và mũi 2 là 4 tuần.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Di, vắc-xin phòng Covid-19 tiêm cho trẻ đảm bảo an toàn, hiệu quả. Ảnh: Thành Chung Những vắc-xin này sau khi được nhập về Việt Nam sẽ được bảo quản ở Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nhiệt độ bảo quản -90 độ C đến -60 độ C. Sau đó các tỉnh sẽ về trung ương nhận số vắc-xin theo sự phân bổ của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia; tiến hành rã đông, vận chuyển về tỉnh, bảo quản ở nhiệt độ từ +2 độ C đến +8 độ C. Thời gian vận chuyển, bảo quản, tiêm chủng của vắc-xin Pfizer dành cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là không quá 10 tuần. Thời gian vận chuyển, bảo quản, tiêm chủng của vắc-xin Moderna dành cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 31 ngày.



Cả 2 vắc-xin phòng Covid-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đều đã được Tổ chức Y tế Thế giới kiểm định, cấp phép và được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19… 2 vắc-xin này về cơ bản là an toàn, mang lại hiệu quả. Song cũng ghi nhận thấy 1 số phản ứng phụ nhất định, như là: sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, nổi mày đay…ở mức độ nặng hơn thì có phản ứng phản vệ nhưng rất hiếm gặp. Ghi nhận thực tế cho thấy tỷ lệ phản ứng phụ của 2 loại vắc-xin tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi thấp hơn so với người lớn.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Di lưu ý: Trẻ từ 5 đến 11 tuổi cần được tiêm vắc xin phòng Covid-19 bởi vì bệnh Covid-19 gây bệnh trên người, ở mọi độ tuổi. Người lớn hay trẻ em đều có nguy cơ mắc Covid-19. Việc tiêm phòng sẽ tạo ra miễn dịch chủ động đặc hiệu để bảo vệ trẻ trước nguy cơ xâm nhập của bệnh Covid-19. Trẻ được tiêm phòng có thể phòng được bệnh không bị mắc; nếu bị mắc thì mắc ở mức độ nhẹ, giảm các biến chứng không mong muốn, giảm tử vong xảy ra…

Trẻ trong độ tuổi này cần phải đến trường đi học. Đây là nơi tập trung đông người. Tại trường học, chỉ cần 01 trẻ mắc bệnh thì nguy cơ dịch lây lan sang trẻ khác là rất lớn bởi ở độ tuổi hiếu động này ý thức chấp hành các biện pháp phòng bệnh của trẻ không cao. Việc tiêm phòng cho trẻ trong từ 5 đến 11 tuổi đồng nghĩa với việc bảo vệ mầm non tương lai cho đất nước; giúp các cháu phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Xung quanh hiện tượng nhiều phụ huynh thấy con mình nhiễm Covid-19 và đã có kháng thể do đó lưỡng lự việc tiêm phòng Covid-19 cho trẻ - Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An trao đổi: "Thực tế cho thấy, kháng thể do nhiễm Covid-19 sẽ bị giảm theo thời gian. Vì vậy để bảo vệ trẻ trước Covid -19 cách tốt nhất vẫn là tiêm phòng vắc-xin…Hiệu quả vắc-xin là rất tốt. Ở những người đã được tiêm nếu có bị mắc Covid-19 thì các triệu chứng lâm sàng nhẹ, ít biến chứng; sau mắc 5-7 ngày thường thì đã xét nghiệm âm tính.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Cương: Với trẻ là thân nhân của cán bộ y tế chúng tôi, khi có chỉ định tiêm thì chúng tôi đều cho trẻ tiêm cả. Ảnh: Thành Cường Liên quan đến những phản ứng phụ khi tiêm, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Cương cho hay: Tiêm vắc-xin chính là đưa 1 kháng nguyên vào cơ thể. Khi kháng nguyên vào sẽ tạo ra những phản ứng và tạo kháng thể. Sẽ xuất hiện những phản ứng tại chỗ, phản ứng toàn thân với mức độ nhẹ hoặc quá mức. Phản ứng phụ bao gồm các biểu hiện đau ngực, khó thở, hồi hộp đánh trống ngực, rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim... Tuy nhiên, chúng ta không nên quá lo lắng, bởi qua khảo sát hàng trăm triệu người đã tiêm thì phản ứng nặng, quá mức là rất ít; chủ yếu là những cơn đau ngực thoáng qua.



Tiêm phòng vắc-xin cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi thì mọi người nên mạnh dạn cho trẻ tiêm. Với trẻ là thân nhân của cán bộ y tế khi có chỉ định tiêm thì chúng tôi đều cho trẻ tiêm cả - Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Cương khẳng định.