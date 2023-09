Tiền đạo Cái Văn Quỳ giã từ sự nghiệp bóng đá do chấn thương

Cái Văn Quỳ (áo trắng) được ra sân trong màu áo của U19 Sông Lam Nghệ An, thi đấu tại Giải U19 Quốc gia 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Tiền đạo Cái Văn Quỳ từng "làm mưa làm gió" tại các giải trẻ Quốc gia, trong màu áo Sông Lam Nghệ An vừa viết đơn gửi Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An xin được thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Lý do cựu tiền đạo U19 Sông Lam Nghệ An sớm nói lời chia tay với bóng đá chuyên nghiệp là bởi cầu thủ này không thể bình phục được hoàn toàn chấn thương đã gặp phải năm 2021.

Sau khi nhận được đơn, phía Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã chấp thuận với mong muốn của tiền đạo sinh năm 2004.

Năm 2021, khi tham gia Giải U19 Quốc gia, Cái Văn Quỳ đã dính phải chấn thương đứt dây chằng chéo trước, sau tình huống va chạm với đối phương. Sau đó, anh không được câu lạc bộ đưa đi chữa trị kịp thời. Phải đến khi Nhà tài trợ mới Sông Lam Nghệ An vào tiếp quản, Cái Văn Quỳ mới được đưa đi phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trải qua 2 năm nỗ lực tập luyện, Cái Văn Quỳ có cơ hội trở lại sân cỏ khi tham gia Giải U19 Quốc gia 2023 cùng U19 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, do chấn thương không thể hồi phục hoàn toàn, nên cầu thủ sinh năm 2004 đã mất đi phong độ như từng có. Vì vậy, dù tại Giải U19 Quốc gia 2023, Văn Quỳ vẫn được ban huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An trao cơ hội ra sân nhưng đã không để lại được dấu ấn đáng kể. Đặc biệt tại những trận đấu cuối của giải, Văn Quỳ thường phải ngồi trên băng ghế dự bị, do không đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn.

Sau khi trở về câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, nhận thấy mình không thể lấy lại được khả năng chơi bóng như đã có, nên Văn Quỳ đã xin câu lạc bộ để thanh lý hợp đồng và tìm kiếm cơ hội ở công việc khác.

Cái Văn Quỳ sinh năm 2004, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cái Văn Quỳ là thành viên trụ cột của lứa Sông Lam Nghệ An vô địch giải U11, U13 và U15 Quốc gia. Cái Văn Quỳ chính là vua phá lưới ở giải bóng đá U15 Quốc gia 2019.

Và năm 2019, Văn Quỳ đã được gọi lên tập trung cùng đội tuyển U15 Việt Nam tham dự giải U15 Quốc tế. Tại đây, cầu thủ trẻ gốc Nghệ An tiếp tục cho thấy phong độ tuyệt vời khi chơi cực hay dưới trướng của Huấn luyện viên Đinh Thế Nam.

Trong cuộc đọ sức với U15 Nga, màn trình diễn đầy xuất sắc của số 10 đã giúp U15 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Đến trận gặp U15 Hàn Quốc, Cái Văn Quỳ lập một cú đúp vào lưới đối thủ xứ sở Kim chi. Cái Văn Quỳ được đánh giá cực cao và được xem là tiền đạo trẻ triển vọng kế thừa cho bóng đá Việt Nam. Nhưng đáng tiếc chấn thương đã cản trở sự phát triển của Cái Văn Quỳ./.