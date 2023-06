Tiền đạo Công Phượng: Tôi rất tự tin cho trận đấu ngày mai gặp tuyển Syria

(Baonghean.vn) - Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 đã khép lại với nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Để góp vào thành công chung đó là sự cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sẽ tổ chức họp bàn phương án xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa; Nắng nóng ở Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24/6… là những thông tin nổi bật ngày 19/6.

Nghi phạm Trần Hữu Côn khai, do bức xúc vì mâu thuẫn đất đai với cháu ruột nên đã ra tay sát hại.

Tờ New York Times cho biết trong các báo cáo từ chiến trường, quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật.

(Baonghean.vn) - Để chủ động phòng, chống cháy nổ trong mùa nắng nóng, thời gian qua huyện Yên Thành phối hợp Công an huyện triển khai các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ... hạn chế tối đa tình trạng cháy nổ có thể xảy ra.

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 19/6, nhà sưu tầm Đào Tam Tỉnh - Nguyên Giám đốc Thư viện Nghệ An đã trao tặng bản kẽm in Báo thời kỳ 1995 cho Báo Nghệ An.