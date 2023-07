Tiền đạo Huỳnh Như: Trận thua New Zealand giúp Đội tuyển nữ Việt Nam thích ứng với thời tiết

Chiều 10/7, Đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu với chủ nhà New Zealand trước thềm World Cup nữ 2023. Dù thi đấu nỗ lực, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn để thua 0-2 trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Theo Đội trưởng Huỳnh Như, thời tiết là một nguyên nhân. "Nhiệt độ tại đây chênh lệch nhiều so với Việt Nam nên ảnh hưởng đến chúng tôi", cô nói. "Trận này là cơ hội để chúng tôi thích nghi và làm quen với thời tiết ở New Zealand thôi".

Ở trận này, tiền đạo Đội trưởng Huỳnh Như trở lại đội hình xuất phát sau khi vắng mặt ở trận giao hữu với Đội tuyển nữ Đức vì chấn thương. Dẫu vậy, do mới hồi phục nên màn trình diễn của chân sút đang khoác áo Lank FC vẫn chưa thực sự thuyết phục.

Huỳnh Như cho rằng, cô cùng đồng đội bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố thời tiết. Ảnh: Getty.

Thời điểm hiện tại đang là mùa Đông tại New Zealand với khí hậu lạnh giá dưới 10 độ C. Chênh lệch nhiệt độ lúc này giữa Hà Nội và New Zealand có thể lên đến 30 độ C, khiến Đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều thách thức.

Huỳnh Như cho biết, trước mắt đội tuyển cần nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục làm quen thời tiết và phân tích lại trận thua New Zealand. "Chúng tôi sẽ có những cuộc họp chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Tây Ban Nha", tiền đạo 32 tuổi cho hay.

Huỳnh Như cũng khẳng định toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhìn nhận, đánh giá lại trận thua này để đưa ra những điều chỉnh phù hợp cho màn đọ sức với Đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14/7 tới./.