(Baonghean.vn) - Tiền đạo Raphael Success chính thức cập bến Sông Lam Nghệ An từ Câu lạc bộ Công an Hà Nội theo hình thức cho mượn có thời hạn 1 năm. Tại đội bóng xứ Nghệ, tiền đạo này sẽ khoác áo số 70.

Raphael Success chính thức cập bến Sông Lam Nghệ An.

Thương vụ trao đổi Hồ Văn Cường lấy ngoại binh từ câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông. Ban đầu, Câu lạc bộ xứ Nghệ mong muốn sẽ có được sự phục vụ của Jhon Cley. Tuy nhiên, do Sông Lam Nghệ An không thể đáp ứng được yêu cầu về tiền thưởng, nên tiền đạo này đã quyết định chọn Hoàng Anh Gia Lai là bến đỗ mới trong sự nghiệp.

Không thể có được cái gật đầu của Jhon Cley, đội bóng xứ Nghệ chuyển hướng sang tiền đạo Raphael Success. Sau quá trình đàm phán giữa 3 bên gồm Sông Lam Nghệ An, Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Raphael Success, ngày 2/11, tiền đạo Nigeria chính thức cập bến Sông Lam Nghệ An theo hình thức cho mượn có thời hạn 1 năm. Gia nhập Sông Lam Nghệ An, Success sẽ mang áo số 70 và thi đấu ở vị trí tiền đạo.

Chiều 2/11, Success sẽ có mặt tại đại bản doanh Câu lạc bộ xứ Nghệ, sau đó anh sẽ cùng toàn đội Sông Lam Nghệ An di chuyển đến sân Thanh Hóa vào ngày 3/11 để tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Đông Á Thanh Hóa tại vòng 3 V.League 2023/24. Nhiều khả năng tân binh này sẽ được huấn luyện viên Phan Như Thuật tung vào sân ngay từ đầu. Bởi hiện tại, đội chủ sân Vinh chỉ mới có 2 ngoại binh gồm trung vệ Mario và tiền đạo Olaha. Chính vì vậy, nếu có sự phục vụ của Success, Sông Lam Nghệ An sẽ có thêm phương án để khoan phá hàng thủ đối phương.

Raphael Success có vị trí sở trường là tiền vệ cánh, nhưng khi cần, cầu thủ này vẫn có thể được đẩy lên để chơi như một tiền đạo. Success, sinh năm 1998, người Nigeria có sở trường chạy cánh trái và được đánh giá cao về tốc độ cũng như kỹ thuật cá nhân. Anh bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Câu lạc bộ quê nhà NAF Rockets FC.

Đáng chú ý, Raphael Success từng là Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Myanmar trong màu áo Ayeyawady United với 16 pha lập công ở mùa giải 2020. Sau đó, anh chuyển sang đội bóng hàng đầu Myanmar Shan United trước khi được Police Tero đưa về vào tháng 6/2021.

Dù được kỳ vọng nhiều nhưng Raphael Success lại thi đấu không thực sự thành công ở Thái Lan. Thất bại trong màu áo Police Tero, chân sút người Nigeria được đưa sang Kasetsart FC theo dạng cho mượn nhưng cũng không để lại mấy dấu ấn. Khép lại 2 năm trên đất Thái Lan, Raphael Success trở thành cầu thủ tự do rồi đầu quân cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội./.