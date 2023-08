Tiện ích của việc liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe điện tử

29 cơ sở y tế triển khai giấy khám sức khỏe điện tử

Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An tiếp nhận khá đông người dân ở các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa đến khám sức khỏe để thực hiện thủ tục đổi lại Giấy phép lái xe. Tại đây, việc khám sức khỏe lái xe được bệnh viện thực hiện với quy trình 5 bước, bao gồm: Người dân đăng ký thông tin khám; đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng (xét nghiệm chất gây nghiện trong nước tiểu, đo nồng độ cồn trong hơi thở); khám chuyên khoa mắt, tai - mũi - họng; khám nội, tổng quát (đo chỉ số cơ thể, hỏi bệnh sử, khám tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, tâm thần, thần kinh, cơ xương khớp…); kết luận và trả Giấy khám sức khỏe.

Anh Lê Văn Sơn (thị xã Thái Hòa) chia sẻ, việc khám sức khỏe để đổi lại Giấy phép lái xe của mình: Theo quy định mới nhất hiện nay, mọi trường hợp đổi lại Giấy phép lái xe ô tô các hạng đều phải có Giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp. Quy định này nhằm để đảm bảo người lái xe tại thời điểm cấp lại bằng, bằng lái mới có đủ điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông. Tuy nhiên, hiện nay, để đổi Giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 (nhận Giấy phép lái xe tại nhà) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia lại cần phải có Giấy khám sức khỏe điện tử. Nếu không khám tại các bệnh viện có hỗ trợ cấp Giấy khám sức khỏe điện tử hoặc có liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, thì sau khi có Giấy khám sức khỏe tại cơ sở y tế khác, người dân đến UBND phường, xã để chứng thực điện tử Giấy khám sức khỏe… Điều này làm phát sinh thủ tục, tốn thời gian và chi phí.

“Hiện Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc đã triển khai cấp Giấy khám sức khỏe điện tử, rất tiện lợi cho chúng tôi. Khi đến đây khám, theo quy trình khoảng 3 giờ đồng hồ thì tôi đã nhận được bản giấy kết quả khám. Đồng thời, trong vòng 5-7 phút, dữ liệu thông tin sức khỏe này cũng được đẩy lên Cổng giám định Bảo hiểm y tế, tích hợp dữ liệu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đổi Giấy phép lái xe qua mạng”, anh Lê Văn Sơn cho hay.

Trao đổi về việc cấp Giấy sức khỏe điện tử, ông Tăng Việt Hà - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc cho biết: Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của ngành Y tế, bệnh viện đã triển khai cấp Giấy khám sức khỏe điện tử từ đầu năm 2023. Nhờ có sự đầu tư đồng bộ từ hệ thống công nghệ thông tin; đội ngũ cán bộ làm công tác khám sức khỏe, xét nghiệm đảm bảo nên việc khám sức khỏe, cấp Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện diễn ra thuận lợi, đảm bảo. Tính đến ngày 7/8/2023, Bệnh viện đã thực hiện chuyển dữ liệu được 472 Giấy sức khỏe điện tử.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc chỉ là một trong số các cơ sở y tế đủ điều kiện khám và cấp Giấy khám sức khỏe lái xe và đã liên thông thành công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng thông tin giám định Bảo hiểm y tế để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ở thời điểm này, Nghệ An có 29 cơ sở khám, chữa bệnh được công bố đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe, trong đó, các cơ sở tuyến tỉnh có 3 đơn vị; tuyến huyện có 13 đơn vị; các cơ sở bộ, ngành trên địa bàn có 4 đơn vị. Tính đến nay, 100% các cơ sở đều đã được cấp tài khoản, 100% cơ sở đều đã triển khai liên thông Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định Bảo hiểm y tế.

29 cơ sở y tế liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe ở Nghệ An gồm: Các bệnh viện: Hữu nghị Đa khoa tỉnh, khu vực Tây Bắc, khu vực Tây Nam, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Quân khu 4, Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, 115 Nghệ An, Thái An, Cửa Đông, Công an tỉnh, TTH Vinh, Đông Âu, Quang Khởi, Quốc tế Vinh, Minh An, Quang Thành, Thành phố Vinh cơ sở 1 và cơ sở 2. Cùng đó là các trung tâm y tế các huyện: Nam Đàn, Anh Sơn, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn và Phòng khám Đa khoa Hồng Tùng.