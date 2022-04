Tiện ích khi dùng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC khi khám, chữa bệnh

Khu vực đăng ký khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường Tại Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh là đơn vị đầu tiên triển khai sử dụng căn cước công dân (CCCD) có gắn chip khi đi khám, chữ bệnh (KCB). Khi tới KCB, người có thẻ BHYT chỉ cần xuất trình CCCD gắn chip để thực hiện quét mã. Bà Nguyễn Thị Loan, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh chia sẻ: “Trước đây khi đi khám, tôi phải chờ đợi để nhân viên y tế kiểm tra giấy tờ, nhập thông tin nên mất nhiều thời gian, giờ chỉ cần đưa CCCD cho họ quét, 2 - 3 phút là xong, rất tiện lợi”. Tại bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, mỗi ngày có khoảng 1.800 – 2.500 bệnh nhân. Trước đây, bệnh viện đã xây dựng nhiều phần mềm tiện ích để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho bệnh nhân khi đi KCB BHYT. Nay, với việc triển khai thí điểm KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, việc tiếp nhận bệnh nhanh và thuận lợi hơn nữa. Quét mã QR-Code trên CCCD. Ảnh: Thành Cường Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết: Khi Sở Y tế và BHXH tỉnh hướng dẫn triển khai thí điểm, đơn vị đã nhanh chóng đưa vào sử dụng máy quét mã QR-Code trên CCCD đặt tại khu vực đăng ký khám. Qua hơn 1 tháng thực hiện, việc KCB BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp đem lại nhiều tiện ích cho người dân, không chỉ tiết kiệm được thời gian làm thủ tục đăng ký, hơn nữa trong trường hợp thẻ BHYT của người dân bị mất, hỏng cũng không bị ảnh hưởng tới việc KCB. Bác sĩ Hải chia sẻ thêm: Do đang trong thời gian thí điểm nên vẫn sẽ có người dân chưa được tích hợp thông tin dữ liệu BHYT. Với những trường hợp này, nhân viên bệnh viện sẽ phối hợp với giám định viên của cơ quan BHXH giải thích để người dân hiểu. Đồng thời, hướng dẫn họ sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trong ứng dụng VssID hoặc thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh để thực hiện quy trình KCB BHYT thông thường.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải: Việc KCB BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp thay cho thẻ BHYT đem lại nhiều tiện ích cho người dân. Ảnh: Thành Cường Bộ Công an, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp tổ chức triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp để KCB BHYT là minh chứng rõ nét trong việc hướng tới nền hành chính hiện đại, Chính phủ số, tạo điều kiện tối đa cho người có thẻ BHYT về các thủ tục KCB BHYT, không phát sinh bất kỳ thủ tục giấy tờ, thời gian thực hiện thủ tục KCB được tiết giảm tối đa. Theo đó, khi các cơ sở KCB tích cực, chủ động triển khai công tác thí điểm này sẽ mang lại lợi ích thiết thực không chỉ cho người bệnh mà ngay cả trong khâu quản lý người bệnh của cơ sở KCB.

Phục vụ tốt hơn cho người dân

Cùng với sự ra đời của ứng dụng VssID – BHXH số, việc sử dụng CCCD gắn chíp KCB BHYT là một bước tiến lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH. Thay vì tốn thời gian vào việc làm thủ tục giấy tờ, người dân sẽ tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng hơn, cải thiện chất lượng dịch vụ KCB BHYT. Đặc biệt, việc này tạo sự thuận tiện cho người lớn tuổi vì không phải mang theo nhiều loại giấy tờ; giúp hạn chế tối đa việc người dân mượn thẻ BHYT của người khác để KCB.

Người dân đăng ký KCB BHYT tiết kiệm được thời gian , không phải xuất trình thẻ BHYT giấy. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đi KCB BHYT, ngày 28/02/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 931/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai thí điểm KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp. Để triển khai hiệu quả việc thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong KCB BHYT, BHXH Việt Nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm Cổng tiếp nhận thuộc Hệ thống Thông tin giám định BHYT của Ngành đến nay đã đáp ứng việc cung cấp thông tin thẻ BHYT để các cơ sở KCB tra cứu thông tin khi người dân sử dụng CCCD gắn chíp đi KCB BHYT.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Sau khi có chủ trương này, ngày 03/03/2022, Sở Y tế Nghệ An đã có Văn bản số 880/SYT-NVY “Hướng dẫn triển khai thí điểm KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp”; ngày 04/3/2022, BHXH Nghệ An đã có Văn bản số 344/BHXH-GĐBHYT “Về việc triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong KCB BHYT” gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, Trung tâm y tế, BHXH các huyện, thị xã để phổ biến chủ trương, hướng dẫn thực hiện và tuyên truyền rộng rãi đến người tham gia BHYT.