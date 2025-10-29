Tiên Nguyễn hé lộ ảnh cưới lãng mạn tại biệt thự cổ London Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn, công bố kết hôn với doanh nhân Justin Cohen. Bộ ảnh cưới sang trọng được thực hiện tại một biệt thự cổ ở London.

Fashionista Tiên Nguyễn, con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, đã chính thức công bố kế hoạch kết hôn cùng bạn trai là doanh nhân Justin Cohen. Thông tin được xác nhận qua bộ ảnh cưới lãng mạn thực hiện tại London, Anh, được đăng tải độc quyền trên tạp chí Elle Italy. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý vì Tiên Nguyễn vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Chân dung vị hôn phu Justin Cohen

Vị hôn phu của Tiên Nguyễn là Justin Cohen, một doanh nhân người gốc Dubai và lớn lên tại Canada. Anh hiện đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Justin Cohen tốt nghiệp từ hai trường danh tiếng là British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School. Anh cũng từng có thời gian giảng dạy về các chuyên đề Báo chí, Phát thanh và Truyền hình tại BCIT từ năm 2004 đến 2007.

Trước khi thông tin được công bố, Justin Cohen đã nhiều lần xuất hiện cùng gia đình Tiên Nguyễn. Anh từng có mặt trong đám cưới của Ashleigh Huynh, em họ Tiên Nguyễn, vào đầu năm 2024 và duy trì mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Louis Nguyễn - Tăng Thanh Hà, Phillip Nguyễn - Linh Rin, cũng như vợ chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo - Nguyễn Trung Tín.

Justin Cohen (thứ hai từ ngoài vào, bên trái) xuất hiện trong một bữa tiệc có mặt vợ chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo - Nguyễn Trung Tín, vợ chồng Phillip Nguyễn - Linh Rin, Louis Nguyễn - Tăng Thanh Hà...

Bộ ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện tại London, nơi Tiên Nguyễn từng sinh sống và theo học chương trình thạc sĩ. Bối cảnh chính là biệt thự Two Temple Place, một công trình kiến trúc tân Gothic tọa lạc trên đường Victoria Embankment.

Trong bộ ảnh, Tiên Nguyễn diện nhiều thiết kế cao cấp từ các thương hiệu như Nicole Felicia Couture, Berta và Pallas Couture Privée, với các kiểu dáng đa dạng từ ren bó sát đến đầm quây cúp ngực. Chú rể Justin Cohen lịch lãm trong bộ tuxedo đen của thương hiệu Dolce&Gabbana.

Kế hoạch hôn lễ và sự chúc phúc từ bạn bè

Theo một nguồn tin thân cận, lễ cưới chính thức của Tiên Nguyễn và Justin Cohen dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2025 tại TP.HCM. Địa điểm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sự kiện được dự đoán sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều nghệ sĩ như Tóc Tiên, Minh Tú, Lương Thùy Linh, Thảo Nhi Lê, Diễm My 9X đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Tiên Nguyễn được biết đến là một fashionista và người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang. Cô thường xuyên là khách mời tại các tuần lễ thời trang lớn như Paris, Milan và London, được nhiều thương hiệu cao cấp ưu ái. Phong cách của cô được nhận xét là sang trọng, hiện đại và khỏe khoắn.