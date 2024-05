Tiên phong nơi đầu sóng

Với những loại giấy tờ của tàu cá TH-91674-TS, do thuyền trưởng ông Hoàng Văn Mạnh đem sang, sau khi kiểm tra, Đoàn công tác liên ngành xác định là không hợp pháp. Thậm chí, qua sự kiểm tra rất kỹ của Trưởng đoàn Trần Châu Thành, Phó phòng Kiểm ngư Hoàng Sỹ Thiết cùng cán bộ Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh, Trung tá Đinh Khắc Lộc thì có một số giấy tờ có biểu hiện sự lỏng lẻo của một số cơ quan, đơn vị chức năng. Những nội dung này, đều được các thành viên Đoàn công tác trao đổi tỉ mỉ với ông Hoàng Văn Mạnh.

Tuy nhiên, trong thời gian làm việc kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, từ hơn 10h30 đến đúng 1h30, ông Hoàng Văn Mạnh viện dẫn ra nhiều lý do để thanh minh, rồi lấy lý do tàu chết máy để nhất quyết không đưa tàu cá vào bờ làm việc theo quy định. Trước thái độ thiếu thành khẩn của thuyền trưởng tàu cá TH-91674-TS, Trưởng đoàn Trần Châu Thành chỉ đạo thuyền trưởng dùng tời neo tàu cá vào tàu kiểm ngư để kéo vào Lạch Lò. Trước thái độ nghiêm khắc của Đoàn công tác, ông Hoàng Văn Mạnh bỏ lại toàn bộ giấy tờ trên tàu kiểm ngư, nhảy xuống biển bơi trở lại tàu cá.