Thể thao Tiền vệ Khắc Ngọc ‘linh hồn’ nơi tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An Trở lại Sông Lam Nghệ An từ giữa mùa giải 2024 - 2025, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc nhanh chóng chứng minh giá trị của mình. Ở tuổi 33, anh không chỉ thể hiện đẳng cấp và kinh nghiệm mà còn trở thành cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại đội bóng xứ Nghệ trong giai đoạn hiện nay.

Tầm ảnh hưởng của Khắc Ngọc

“Khắc Ngọc là cầu thủ rất quan trọng với đội bóng. Từ khi trở lại, cậu ấy luôn giữ được phong độ ổn định, giúp tuyến giữa vận hành trơn tru” - HLV Phan Như Thuật khẳng định khi nói về học trò.

Thực tế năm nay sau 3 vòng đấu của mùa giải, Khắc Ngọc chính là cái tên tạo dấu ấn đậm nét nhất trong đội hình Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt, ở chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định tại vòng 2, tiền vệ sinh năm 1992 đã cho thấy đẳng cấp khi sắm vai linh hồn của tuyến giữa.

Khắc Ngọc tạo ra tầm ảnh hưởng lớn ở Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trong trận đấu đó, Sông Lam Nghệ An ra sân với sơ đồ 4-4-1-1 và lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Gần như mọi đường lên bóng của đội chủ sân Vinh đều qua chân Khắc Ngọc, người đóng vai trò nhạc trưởng. Với kỹ thuật điêu luyện, anh nhiều lần thoát pressing ấn tượng, đồng thời với nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng những đường chuyền chính xác đến từng centimet anh đã tạo ra các pha tấn công đầy tính hiệu quả.

Điểm nhấn lớn nhất chính là pha kiến tạo cho Văn Lương trong trận gặp Nam Định. Ở tình huống chuyển đổi từ phòng ngự sang phản công, Khắc Ngọc chỉ cần một cú chạm má ngoài tinh tế đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương, đặt bóng đúng đà băng xuống của đồng đội. Văn Lương sau đó thực hiện cú lốp bóng lạnh lùng hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, quân bình tỷ số và tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Từ thời khắc ấy, tinh thần của các cầu thủ xứ Nghệ dâng cao, liên tiếp tạo ra sóng gió để rồi viết nên chiến thắng được coi là “cơn địa chấn” trên sân Vinh.

Chiến thắng ấy không chỉ phản ánh tinh thần kiên cường của toàn đội mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng của Khắc Ngọc. Ở tuổi 33, anh vẫn là "linh hồn" trong lối chơi của SLNA và chắc chắn sẽ còn tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa. Người hâm mộ tin rằng, với sự góp sức của anh, đội bóng xứ Nghệ đủ khả năng trụ vững tại V.League 2025/26.

Đẳng cấp và khát khao cống hiến

Ở mùa bóng trước, Khắc Ngọc đã có 19 lần ra sân, ghi 3 bàn và kiến tạo nhiều tình huống quan trọng, góp công lớn vào việc Sông Lam Nghệ An trụ lại V.League. Những con số thống kê cũng cho thấy vai trò nổi bật của anh. Trung bình mỗi trận, anh có tới 61 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 84%, trong đó 8 đường chuyền xâm nhập vòng cấm đối phương. Trong 8 trận anh góp mặt từ vòng 18, SLNA chỉ thua 2, liên tiếp đánh bại Bình Dương, Hải Phòng, Quy Nhơn Bình Định và cầm hòa nhiều đối thủ mạnh.

Điều đặc biệt ở Khắc Ngọc không chỉ là sự sắc sảo trong thi đấu mà còn ở khả năng dìu dắt lớp cầu thủ trẻ. Cùng với các đàn anh như Đình Hoàng, Văn Khánh, anh đang truyền lại kinh nghiệm cho những gương mặt mới như Bá Quyền, Văn Bách, Quang Tú và đặc biệt là Quang Vinh. Đây là tiền vệ 19 tuổi đang trưởng thành vượt bậc khi được đá cặp với đàn anh. Chính sự hiện diện của Khắc Ngọc đã giúp lối chơi của SLNA trở nên cân bằng và giàu tính sáng tạo hơn.

Với đẳng cấp và kinh nghiệm, Khắc Ngọc còn có khả năng dìu dắt lớp cầu thủ trẻ. Ảnh: Đức Anh

Nhìn lại sự nghiệp, Khắc Ngọc từng là một “đóa hoa nở muộn”. Được đôn lên đội một từ năm 2012, anh phải mất 4 mùa giải mới khẳng định được chỗ đứng, bởi khi ấy tuyến giữa SLNA quá dày đặc những cái tên xuất sắc. Có lúc, cầu thủ gốc Nghệ còn bị khán giả la ó vì lối chơi rườm rà. Nhưng với sự bền bỉ và niềm tin vào phong cách của mình, từ mùa 2016, anh trở thành nhân tố chủ lực dưới thời các HLV Quang Trường, Đức Thắng. Sau đó, Khắc Ngọc còn khẳng định tên tuổi ở Viettel, Nam Định, trước khi trở lại mái nhà xưa.

Dù từng nhiều lần được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất V.League, thậm chí được HLV Park Hang-seo để mắt tới, Khắc Ngọc vẫn lỡ duyên với đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, điều ấy dường như không làm giảm đi niềm khát khao cống hiến của anh, nhất là khi trở về trong màu áo vàng quen thuộc của quê hương.

Ở tuổi 33, anh không chỉ là nhạc trưởng trên sân cỏ mà còn là tấm gương về nghị lực, sự bền bỉ và một lối sống chuẩn mực cho những lớp vận động viên trẻ noi theo. Và với những gì đã thể hiện, Khắc Ngọc xứng đáng được coi là "linh hồn", là cầu thủ đẳng cấp ở đội bóng Sông Lam Nghệ An.