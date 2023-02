Tiền vệ Khuất Văn Khang cùng U20 Việt Nam đặt quyết tâm cao ở VCK U20 châu Á 2023; Messi thắng giải The Best 2022

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Khuất Văn Khang cho biết, U20 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào VCK U20 châu Á - 2023; Siêu sao Lionel Messi đã vượt mặt 2 người đồng nghiệp Kylian Mbappe và Karim Benzema để ẵm giải The Best 2022... Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Tiền vệ Khuất Văn Khang cùng U20 Việt Nam đặt quyết tâm cao ở VCK U20 châu Á - 2023

Trả lời phỏng vấn sau buổi tập chiều 27/2, tiền vệ Khuất Văn Khang cho biết, U20 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào VCK U20 châu Á - 2023 với quyết tâm cao: “U20 Việt Nam tập huấn trong 1 tháng vừa qua, trong đó có 1 tuần tập huấn ở Saudi Arabia và 1 tuần tập huấn ở UAE”.

“Đội có 2 trận thi đấu tập huấn với U20 Saudi Arabia và Dubai City FC. Đây là những trận giao hữu rất bổ ích vì nó giúp cho chúng tôi làm quen chiến thuật, hòa nhập cùng nhau và hiểu ý nhau hơn. Đội đã có quá trình chuẩn bị rất tốt”.

Nói về mục tiêu, tiền vệ này bày tỏ: “Tất cả các trận đấu đều khó khăn với U20 Việt Nam khi các đối thủ thuộc nhóm mạnh nhất châu lục".

Giải nữ U16 Quốc gia 2023: Phong Phú Hà Nam giành ngôi đầu

Chiến thắng quan trọng trước Hà Nội giúp Phong Phú Hà Nam có được ngôi đầu bảng xếp hạng Giải nữ U16 Quốc gia 2023.

Phong Phú Hà Nam chạm trán Hà Nội trong trận đấu có tính quyết định đến ngôi đầu bảng sau vòng 4. Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ tài năng, Phong Phú Hà Nam là đội bóng có được thế trận tốt hơn sau tiếng còi khai cuộc. Ưu thế ấy sớm được cụ thể hóa ở phút 13: Hồng Huế đi bóng kỹ thuật vượt qua 2 cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút xa trái phá mở tỷ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam. Pha lập công này như tháo bỏ áp lực về tâm lý cho Phong Phú Hà Nam.

Messi thắng giải The Best 2022

Siêu sao Lionel Messi đã vượt mặt 2 người đồng nghiệp Kylian Mbappe và Karim Benzema để ẵm giải The Best 2022.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Messi trở thành chủ nhân của giải thưởng The Best sau lần đầu năm 2019 - thời điểm anh còn khoác áo Barcelona. Như vậy, tiền đạo thuộc biên chế PSG đã cân bằng kỷ lục đoạt giải The Best của Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski (cùng 2 lần).

Ở hạng mục nam HLV xuất sắc nhất, thêm 1 người Argentina nữa được vinh danh, đó là Lionel Scaloni. Bằng tài thao lược của mình, chiến lược gia 44 tuổi đã lập đại công để đưa tuyển Argentina lên đỉnh thế giới. Scaloni đã vượt mặt 2 HLV tài ba khác là Carlo Ancelotti (Real Madrid) và Pep Guardiola (Man City).

Giải FIFA Puskas Award - Bàn thắng đẹp nhất năm thuộc về Marcin Oleksy, vận động viên khuyết tật với cú ngả người móc bóng đẹp mắt trong trận đấu giữa Warta Poznan và Stal Rzeszow.

Giải Fair Play của năm thuộc về hậu vệ Luka Lochoshvili của Wolfsberger, khi anh ứng phó nhanh chóng giúp cứu sống Georg Teigl phía Austria Wien trong một trận đấu tại giải VĐQG Áo.

Đội hình xuất sắc nhất năm 2022 của FIFA: Haaland góp mặt, vắng Ronaldo

Trong lễ trao giải The Best 2022, đội hình cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới (Fifpro World XI) cũng được công bố. Không có gì bất ngờ khi Cristiano Ronaldo không góp mặt.

Cristiano Ronaldo - người tạo ra không ít ý kiến trái chiều khi lọt vào danh sách rút gọn ở đội hình tiêu biểu đã không có tên. Đây thực tế là điều đã được dự báo từ trước, bất chấp CR7 đã ghi 24 bàn sau 39 lần ra sân cho Man United mùa 2021/22, trở thành tay săn bàn số 1 của CLB.