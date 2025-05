Thể thao Tiền vệ Lê Đình Long Vũ và khát vọng khẳng định ở U22 Việt Nam

Lần đầu khoác áo U22 Việt Nam, tiền vệ Lê Đình Long Vũ mang theo khát vọng khẳng định mình. Trước ngày hội quân, anh chia sẻ với Báo Nghệ An về hành trình đã qua, mục tiêu tại tuyển trẻ và quyết tâm cùng Sông Lam Nghệ An vượt khó ở V.League 2024/2025.

Trong danh sách 26 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho đợt FIFA Days tháng 6 tới, Đội tuyển U22 Việt Nam đón nhận sự góp mặt của 5 gương mặt đến từ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đáng chú ý trong số này là tiền vệ trẻ Lê Đình Long Vũ, tài năng sinh năm 2006 đang nhận được nhiều kỳ vọng.

Lần đầu tiên khoác lên mình màu áo Đội tuyển U22 Việt Nam, tiền vệ Lê Đình Long Vũ không giấu được cảm xúc đặc biệt. Chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An, cầu thủ biên chế Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết:

“Khi em nhận được tin mình được gọi lên tuyển, em rất vui và coi đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, em cũng thấy rõ trách nhiệm, được gọi lên tuyển chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là phải thể hiện được bản thân, đóng góp cho đội và cố gắng có tên trong danh sách chính thức tham dự SEA Games hay các giải đấu lớn khác”.

Lê Đình Long Vũ là một gương mặt đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Là một trong những cầu thủ trẻ nhất đợt tập trung lần này, Long Vũ không tránh khỏi áp lực khi phải cạnh tranh với nhiều đàn anh giàu kinh nghiệm, nhưng cũng coi đó là cơ hội để học hỏi và khẳng định năng lực.

Anh chia sẻ đã chuẩn bị kỹ cả về thể lực và tinh thần, đồng thời, sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân trong môi trường bóng đá đỉnh cao cùng ban huấn luyện và các đồng đội tại Đội tuyển U22.

Dù chỉ mới 18 tuổi, Lê Đình Long Vũ đã có bảng thành tích đáng nể. Ảnh: Hải Hoàng

Dù chỉ mới 18 tuổi, Lê Đình Long Vũ đã có bảng thành tích đáng nể. Anh từng là tiền đạo chủ lực của U17 Việt Nam, tỏa sáng tại vòng loại U17 châu Á 2023 để giúp đội giành quyền vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết diễn ra ở Thái Lan, Long Vũ là người ghi bàn duy nhất cho U17 Việt Nam, cho thấy khả năng tạo đột biến ở thời điểm quyết định. Đặc biệt, màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U17 đã giúp anh được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng triệu tập lên U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2023 – nơi anh cùng các đàn anh xuất sắc bảo vệ chức vô địch.

Long Vũ cùng U23 Việt Nam giành chức Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Không chỉ được đánh giá cao trong nước, Long Vũ còn gây tiếng vang quốc tế khi lọt vào danh sách 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới do tờ The Guardian (Anh) bình chọn vào năm 2023 – một thành tích hiếm có với cầu thủ trẻ Đông Nam Á.

Trước khi hội quân cùng Đội tuyển U22 Việt Nam, Lê Đình Long Vũ sẽ cùng Sông Lam Nghệ An bước vào trận “sống còn” gặp Thép Xanh Nam Định vào ngày 26/5 – trận đấu then chốt có thể định đoạt số phận đội bóng Sông Lam Nghệ An ở V.League 2024/25.

Long Vũ tin rằng với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực tập thể, Sông Lam Nghệ An sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Hải Hoàng

“Chắc chắn đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng với Sông Lam Nghệ An. Kết quả trận này ảnh hưởng lớn đến cuộc đua trụ hạng. Toàn đội xác định đây như là một trận chung kết và phải chuẩn bị thật kỹ, chiến đấu với hơn 100% sức lực của mình”, Long Vũ khẳng định.

Dù Sông Lam Nghệ An đang ở nhóm cuối bảng, Long Vũ tin rằng, với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực tập thể, đội bóng sẽ vượt qua khó khăn. Anh chia sẻ: “Em sẽ cố gắng hết sức để giúp đội giành kết quả tốt nhất trong các trận còn lại. Đội bóng cần điểm, và em sẽ chiến đấu vì mục tiêu đó”.

Tiền vệ Lê Đình Long Vũ đang từng bước khẳng định mình trên bản đồ bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Gửi gắm đến người hâm mộ, Long Vũ xúc động nói: “Giai đoạn này rất quan trọng, em mong người hâm mộ luôn đồng hành và ủng hộ đội bóng, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn nhất. Tình cảm và sự cổ vũ của khán giả chính là nguồn động lực lớn để toàn đội cũng như bản thân em thi đấu hết mình”.

Từ một cậu bé đam mê trái bóng tròn, tiền vệ Lê Đình Long Vũ đang từng bước khẳng định mình trên bản đồ bóng đá trẻ Việt Nam và châu Á. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng sự tự tin, ý chí và khát khao của chàng trai trẻ là điều khiến người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một tương lai rực rỡ, không chỉ ở sân Vinh, mà còn trên những sân chơi lớn của khu vực và thế giới./.