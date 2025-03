Thể thao Tiền vệ Sông Lam Nghệ An chia sẻ trước trận tứ kết Cúp Quốc gia Trước thềm trận tứ kết Cúp Quốc gia 2024/25 giữa Sông Lam Nghệ An và Đồng Tháp, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội bóng cũng như kỳ vọng vào trận đấu quan trọng này.

Tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh bày tỏ sự tự tin trước trận tứ kết Cúp Quốc gia. Ảnh: Chung Lê

Chia sẻ về tinh thần của đội trước trận tứ kết, Trần Mạnh Quỳnh bày tỏ sự háo hức và quyết tâm cao độ: “Bản thân tôi và toàn đội cảm thấy rất hứng khởi. Chúng tôi khao khát giành được danh hiệu kể từ khi nhà tài trợ Tân Long tiếp quản CLB Sông Lam Nghệ An. Toàn đội tự tin và sẽ tuân thủ chặt chẽ chiến thuật mà Ban Huấn luyện đề ra để hướng tới chiến thắng trước Đồng Tháp”.

Tiền vệ của Sông Lam Nghệ An nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình chuẩn bị, đặc biệt là các trận đấu giao hữu: “Thời gian vừa qua, đội đã có nhiều trận đấu tập, trong đó, đáng chú ý là trận giao hữu với Nam Định ngay trước thềm tứ kết. Những trận đấu này giúp chúng tôi đánh giá đội hình, hoàn thiện lối chơi và tìm ra phương án tối ưu nhất để đối đầu với Đồng Tháp”.

Toàn đội Sông Lam Nghệ An tập luyện hứng khởi sẵn sàng tiếp đón Đồng Tháp. Ảnh: Chung Lê

Trần Mạnh Quỳnh đánh giá cao sức mạnh của Đồng Tháp và nhận định đây là một đối thủ không dễ bị đánh bại: “Đồng Tháp sở hữu một tập thể gắn kết, kỷ luật khi toàn bộ cầu thủ nội của họ đã thi đấu cùng nhau xuyên suốt từ đầu mùa giải. Điều này giúp họ có sự ăn ý và phối hợp rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị những phương án chiến thuật hợp lý để đối phó và hướng tới chiến thắng”.

Trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng với Sông Lam Nghệ An, bởi nếu giành chiến thắng, đội chắc chắn sẽ có huy chương tại Cúp Quốc gia 2024/25. Vì vậy, Trần Mạnh Quỳnh gửi lời mong muốn đến người hâm mộ: “Tôi hy vọng cổ động viên sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thêm tự tin, hưng phấn để giành chiến thắng trước Đồng Tháp”.