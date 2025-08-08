Thể thao Tiền vệ U15 Sông Lam Nghệ An: Cạnh tranh khốc liệt sẽ giúp mình trưởng thành hơn Giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt trên sân cỏ Hưng Yên, Trần Văn Đức Uy vẫn nặng trĩu nỗi lo. Ở quê nhà Chi Khê, cơn lũ lịch sử khiến cậu có ảm giác bất an khi mẹ ở nhà một mình xoay xở chống lũ. Thế nhưng, vượt lên tất cả, Đức Uy vẫn bùng nổ trên sân, biến những lo âu thành động lực, góp phần quan trọng đưa U15 Sông Lam Nghệ An tiến đến trận Bán kết Giải U15 Quốc gia 2025.

Biến nỗi lo thành động lực

Giải U15 Quốc gia 2025 khép lại với nhiều cảm xúc, trong đó, U15 Sông Lam Nghệ An đã để lại dấu ấn với một hành trình ấn tượng. Nổi bật nhất là Trần Văn Đức Uy, tiền vệ góp công lớn với 5 bàn thắng và vô số đường kiến tạo, giúp đội nhà giành tấm Huy chương Đồng.

Trần Văn Đức Uy thi đấu bùng nổ trong màu áo U15 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Ít ai biết, ngay khi giải đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Đức Uy phải đối mặt với một biến cố đặc biệt. Quê nhà em thuộc xã Chi Khê (tỉnh Nghệ An) chìm trong biển nước. Lúc ấy, Đức Uy đang thi đấu ở vòng chung kết, còn bố có mặt trên khán đài cổ vũ. Ở quê, mẹ một mình chống chọi với lũ.

“Buổi sáng hôm đó, cả đội được nghỉ tập và thầy cho mọi người xem điện thoại thư giãn. Khi mở lên, em thấy tin tức về tình trạng ngập nghiêm trọng ở quê. Em gọi cho mẹ cả chục cuộc nhưng không ai bắt máy. Nỗi lo dâng lên từng phút”, Uy nhớ lại.

Cả ngày hôm ấy, Đức Uy không liên lạc được với gia đình. Mãi đến tối, nhờ một người chú gần nhà báo tin, Uy mới biết mẹ vẫn an toàn nhưng đang tất bật vừa lo nhà, vừa lo lồng cá, không kịp nghe máy. Khi mẹ gọi lại, Uy mừng đến nghẹn lời. “Mẹ bảo cứ yên tâm, nghe lời thầy, tập trung đá trận ngày mai”, Đức Uy chia sẻ. Lời dặn đó đã giúp Đức Uy vững tinh thần hơn.

Đức Uy lập cú đúp trong trận đấu với U15 Đắk Lắk. Ảnh: Đức Anh

Hôm sau, trong trận gặp U15 Đắk Lắk, Đức Uy ghi cú đúp, trong đó, có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3, giúp đội lấy lại tinh thần và gỡ hòa 3-3. Trận đấu ấy đưa U15 Sông Lam Nghệ An vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Với Uy, đó là món quà gửi về gia đình và bà con quê hương giữa gian khó.

Hiện tại, cuộc sống gia đình Đức Uy sau lũ đã dần ổn định. Còn Uy ở CLB được các thầy quan tâm nên yên tâm tập luyện và nỗ lực hơn.

Bùng nổ trong các trận đấu

Sinh năm 2010 tại xã Chi Khê (trước là xã Châu Khê, huyện Con Cuông), Đức Uy đến với bóng đá từ rất sớm. Mới 4 tuổi, cậu đã mê xem bóng và thường xuyên đá cùng các anh trong xóm. Một lần, khi chơi, Uy khiến mọi người bất ngờ khi tâng bóng liên tiếp 100 lần.

Nhận thấy năng khiếu, mọi người khuyên gia đình cho Uy tập luyện bài bản. Bố trở thành người thầy đầu tiên, rèn Uy đến năm 11 tuổi thì gửi xuống huyện Con Cuông (cũ) tập luyện. Tại đây, các huấn luyện viên tiếp tục phát hiện tố chất của Uy và giới thiệu cậu dự tuyển vào Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Trước khi gia nhập Sông Lam Nghệ An, Uy từng chơi cho thị xã Hoàng Mai (cũ) ở Cúp Báo Nghệ An và cùng đội bóng giành hạng Ba. Năm 2023, Uy tham dự giải U13 ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Khi lên U15, huấn luyện viên chuyển Đức Uy đá tiền vệ tấn công nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng di chuyển hợp lý và tiếp thu chiến thuật nhanh.

Đức Uy chính là linh hồn trên hàng công của U15 Sông Lam Nghệ An tại Giải U15 Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh

Điểm mạnh của Đức Uy là khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội. Ở vòng loại U15 Quốc gia 2025, cầu thủ này để lại dấu ấn với pha kiến tạo vào lưới PVF - đội bóng sau đó giành ngôi vô địch. Không chỉ trận đấu ấy mà ở nhiều trận khác, Đức Uy đều thi đấu bùng nổ và góp công lớn vào thành tích chung của đội. Ở vòng chung kết, cậu tiếp tục là nhạc trưởng trên hàng công. Trong trận mở màn gặp An Giang, Đức Uy lập hat-trick, trong đó, bàn thứ hai với cú sút chôn chân thủ môn đã để lại khoảnh khắc khó quên trong lòng khán giả.

Kết thúc giải, với màn trình diễn rực sáng, Đức Uy được gọi lên U17 Sông Lam Nghệ An để chuẩn bị cho Giải U17 Quốc gia 2025. Lên tập cùng các đàn anh có thể hình, thể lực vượt trội và giàu kinh nghiệm, Uy chia sẻ: “Em tự nhủ sẽ phải cố gắng gấp bội để bắt kịp nhịp đấu. Em tin rằng, cạnh tranh khốc liệt sẽ giúp mình trưởng thành rất nhanh”.

Trần Văn Đức Uy đang từng bước khẳng định bản thân, hứa hẹn trở thành gương mặt đáng chú ý của bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An trong tương lai.