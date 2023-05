Tiền vệ U19 Sông Lam Nghệ An và những mùa giải sôi động của Cúp Báo Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trương Văn Tuyển là cầu thủ đã để lại ấn tượng mạnh trong mắt khán giả xứ Nghệ khi tham gia U19 Quốc gia 2023. Và cũng giống với nhiều cầu thủ khác, Cúp Báo Nghệ An là bệ phóng cho anh được sống với niềm đam mê của mình.

Màn trình diễn chói sáng tại Giải U19 Quốc gia

Tại Giải U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An chỉ giành Huy chương Bạc. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh vẫn ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với lối chơi tấn công mềm mại, uyển chuyển. Góp công vào màn trình diễn ấn tượng đó, không thể không nhắc đến những chân sút như Văn Bắc, Văn Quý, Quang Vinh, Trương Văn Tuyển hay Lê Đình Long Vũ. Sự kết hợp của các cầu thủ này đã tạo nên một tập thể U19 Sông Lam Nghệ An có tính gắn kết cao, luôn biết cách gây ra đột biến khi tiếp cận với khung thành đối phương.

Và đến bây giờ khi giải đấu đã đi qua, người hâm mộ vẫn không thể quên hình ảnh của Trương Văn Tuyển - tiền vệ có vóc dáng nhỏ bé, nhưng lại thi đấu đầy lắt léo, hiệu quả bên hành lang cánh trái của U19 Sông Lam Nghệ An.

Trở lại vòng chung kết U19 Quốc gia, Trương Văn Tuyển gặp chấn thương ở cổ chân, vì thế phải đến lượt trận thứ 2 tại vòng bảng anh mới có thể thi đấu. Ngay khi được tung vào sân ở trận U19 Sông Lam Nghệ An gặp U19 Bình Dương, Trương Văn Tuyển đã mang đến sự khác biệt. Sở hữu đôi chân ma thuật, cùng khả năng đi bóng khó chịu, tiền vệ gốc Yên Thành đã tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành của đội bóng đất Thủ. Trong trận đấu đó, anh ghi dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số cho U19 Sông Lam Nghệ An. Xem lại bàn thắng có thể cảm nhận rõ sự tinh quái của Trương Văn Tuyển. Tiền vệ này thực hiện pha đột phá đi qua hàng loạt hậu vệ đối phương trước khi nhắm vào góc gần và tung cú sút khiến thủ thành của Bình Dương trở thành người thừa.

Sau màn thi đấu ấn tượng ở lượt trận thứ 2, Trương Văn Tuyển tiếp tục góp công lớn mang về chiến thắng đậm cho U19 Sông Lam Nghệ An trước U19 Bình Phước tại trận tứ kết. Sự nhanh nhẹn, kỹ thuật của cầu thủ này đã buộc thủ thành của Bình Phước phải phạm lỗi trong vòng cấm, qua đó, giúp U19 Sông Lam Nghệ An mở tỷ số trận đấu.

Tại trận bán kết gặp U19 Hà Nội, Trương Văn Tuyển với những pha cầm bóng đầy tự tin đã không ít lần gây khó cho hàng thủ đối phương. Các học trò của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn luôn phải dành sự quan tâm đặc biệt đối với Trương Văn Tuyển. Chính điều này đã phần nào giảm tải áp lực cho hàng thủ U19 Sông Lam Nghệ An, qua đó đưa đội bóng này vào chơi trận chung kết. Tiếc rằng ở màn tái đấu với Thanh Hóa ở trận đấu cuối cùng, U19 Sông Lam Nghệ An đã không gặp may và chấp nhận nhìn đội bóng láng giềng nâng cao cúp Vàng.

“Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành của Thanh Hóa, nhưng đáng tiếc lại không thể đưa được bóng vào lưới đối phương. Chúng tôi rất buồn vì không thể giành chức vô địch để tặng người hâm mộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong tập luyện để trở lại mạnh mẽ hơn ở các giải đấu tiếp theo” – Trương Văn Tuyển chia sẻ.

Trong chặng đường chơi bóng đã qua, Trương Văn Tuyển đã gặt hái được nhiều thành tích rất đáng ngợi khen. Ngoài tấm Huy chương Bạc anh vừa giành được cùng U19 Sông Lam Nghệ An tại Giải U19 Quốc gia 2023, Trương Văn Tuyển còn sở hữu 2 Huy chương Vàng U13, U15 Quốc gia; Huy chương Đồng U15, U17 Quốc gia.

Bệ phóng của các tài năng xứ Nghệ

Dù đã kinh qua nhiều giải đấu trẻ tầm cỡ quốc gia, đối với Trương Văn Tuyển Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An vẫn là một trong những giải đấu quan trọng nhất mà anh vinh dự được góp mặt.

Trương Văn Tuyển chia sẻ: “Cúp Báo Nghệ An là nơi đưa tôi đến với bóng đá chuyên nghiệp. Chính nơi này đã khai sáng tương lai của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm mà chúng tôi từng trải qua khi được tham gia Cúp Báo Nghệ An”.

Trương Văn Tuyển sinh ra ở vùng đất quê lúa - Yên Thành. Cả gia đình anh đều làm nông nghiệp. Khi còn là một cậu bé 8 tuổi, Tuyển đã phải phụ giúp bố mẹ trong công việc đồng áng. Bãi cỏ chăn thả trâu bò là nơi giúp Tuyển cùng đám nhỏ trong làng biết chơi bóng, rồi tham gia các giải đấu do xã tổ chức. Với những tố chất đặc biệt mà cầu thủ sinh năm 2005 thể hiện, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên nhi đồng Yên Thành. Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng Tuyển đã được chọn vào Đội bóng Nhi đồng Yên Thành để tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

“Ngày đó, tôi chưa ý thức được tương lai nghề nghiệp của mình, nhưng được tham gia một giải đấu quy mô lớn như Cúp Báo Nghệ An luôn là niềm mơ ước của rất nhiều những đứa trẻ trong làng tôi. Tôi cảm thấy tự hào khi được chơi bóng trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả có mặt trên các khán đài. Những màn cổ vũ, tiếng reo hò của các cổ động viên là kỷ niệm không bao giờ quên trong ký ức của tôi” – Trương Văn Tuyển nhớ lại.

Năm đầu tiên tham gia giải, dù chơi ở vị trí tiền vệ biên nhưng Trương Văn Tuyển đã đóng góp tới 3 bàn thắng cho Nhi đồng Yên Thành. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này đã gây được sự chú ý của các tuyển trạch viên lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Mùa giải tiếp theo, Trương Văn Tuyển trong vai trò đội trưởng Đội bóng Nhi đồng Yên Thành gây ấn tượng với hình ảnh cậu bé loắt choắt tả xung hữu đột trên hàng công. Tuyển mỗi khi có bóng luôn mang đến nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ. Và cũng mùa giải năm ấy, Tuyển đã đóng góp 4 bàn thắng cho Nhi đồng Yên Thành. Dù sau đó đội bóng này không thể lọt sâu tại Cúp Báo Nghệ An, Trương Văn Tuyển với tố chất khác biệt đã được đặc cách, tuyển thẳng vào Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Nhớ lại quãng thời gian đã qua, Trương Văn Tuyển chia sẻ: “Bóng đá không chỉ cho tôi được sống với niềm đam mê, mà còn cho những đứa trẻ ở miền thôn quê như chúng tôi có cơ hội mơ về một tương lai tươi sáng phía trước. Tôi mong Cúp Báo Nghệ An sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển. Bởi giải đấu này là nơi để các em được thể hiện tài năng, là bệ phóng đưa các cầu thủ nhí đến với con đường bóng đá chuyên nghiệp”.