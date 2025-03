Tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh hội quân cùng tuyển U22 Việt Nam

Tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec (Cộng hòa Séc), trong một gia đình có cha là người Đô Lương (Nghệ An), còn mẹ quê Hà Nội. An Khánh hiện có cả quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Séc. Anh được trang Transfermarkt định giá 50.000 Euro.

Vị trí chơi bóng sở trường của cầu thủ 20 tuổi là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái./.