Tiếng Nghệ: Cây cầu và nỗi nhớ

(Baonghean.vn) - Y Ban là nhà văn nữ nổi tiếng từ những năm 90 của thế kỉ trước. Là tác giả của nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết được đông đảo bạn đọc quan tâm, chị đoạt khá nhiều giải thưởng văn chương do các báo, tạp chí về văn nghệ và Hội Nhà văn Việt Nam, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam phát động. Trong chương trình lần này, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu tới các bạn truyện ngắn “Chị Quy” của Y Ban. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.

(Baonghean.vn) - Trong bản đồ ẩm thực Nghệ An, có những món ăn dân dã, thân thuộc mà chỉ nghe tên thôi đã thấy hương quê, tình quê dậy lên trong từng giác quan. Nào nhút Thanh Chương, nào tương Nam Đàn, nào cá trích biển Quỳnh, nào lươn đồng quê lúa… Người Nghệ dù đang sống trong lòng quê Nghệ, hay tha hương tứ xứ, chẳng thể kìm nổi nao lòng mỗi khi hoài niệm về lối xưa, nhà cũ, về chái bếp đơn sơ - nơi có bóng mẹ, bóng chị tảo tần khuya sớm, với những món ăn mộc mạc mà đằm địa thương nhớ suốt cuộc đời. Trong chương trình đêm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi nhớ về một hương vị đơn sơ như thế - vị tương Nam Đàn - bài viết của nhà báo Công Kiên, qua giọng đọc Võ Tố Vân.

(Baonghean.vn) -Võ Ngọc Sơn, sinh năm 1948, quê ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Ông viết nhiều thơ và truyện ngắn, đã từng có tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Xuân Hương, một giải thưởng lớn về văn học nghệ thuật của tỉnh Nghệ An. Báo Nghệ An xin trân trọng giới thiệu với quý thính giả truyện ngắn “Cửu vạn làng Cày” của tác giả này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.