Tiếng Nghệ: Sông Lam, dòng chảy những chiến công

(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến, Tống Phước Bảo, sinh năm 1983, là một nhà văn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, một cây bút năng động, góp tiếng nói của mình trên các chuyên mục tản văn và truyện ngắn. Tống Phước Bảo từng đoạt giải thưởng trong một số cuộc thi do Bộ Công an và các báo, tạp chí chuyên ngành tổ chức. Trong chương trình đêm nay, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu tản văn “Mùa Đoan Ngọ xuôi cánh chim di”, một tản văn nhỏ nhắn mà ấn tượng của nhà văn trẻ này. Xin mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc Hồ Nữ Thị.