Tiếp nhận 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào

Tham dự buổi lễ, về phía nước bạn Lào có Thiếu tướng Sỉ Tha Đuông Ma La - Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Phó Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào; đồng chí Sĩ Vi Lay Sẻng Cha Lơn - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng đoàn Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng; đồng chí Phu Vông Bun Xu - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng đoàn Ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn; đồng chí Vông Xỏn In Phan Phim - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xây Xổm Bun.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Công tác đặc biệt tỉnh.

Các đồng chí Ban Công tác đặc biệt phía CHDCND Lào tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên

Thực hiện Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2021 - 2022, trong thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun nói riêng đã giúp đỡ về vật chất, tinh thần, phương tiện cho Đội Quy tập tỉnh Nghệ An trong khi làm nhiệm vụ. Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tìm kiếm, cất bốc được 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Tại lễ bàn giao, Ban Công tác đặc biệt 4 tỉnh bày tỏ sự tiếc thương, lòng thành kính trước anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần hữu nghị quốc tế cao cả.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun nước CHDCND Lào nói riêng.

Trong thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp rất nhiều khó khăn gian khổ, hài cốt liệt sĩ chủ yếu nằm ở những địa bàn xa xôi, hẻo lánh, đường sá đi lại khó khăn. Bên cạnh sự nỗ lực của cán, bộ chiến sĩ Đội Quy tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, Quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ Đội Quy tập tỉnh Nghệ An về tinh thần, vật chất, phương tiện, lực lượng, bảo đảm an ninh. Đồng thời phát động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và dẫn đường, chỉ mộ để Đội Quy tập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Thiếu tướng Sĩ Tha Đuông Ma La - Cục Trưởng Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Phó Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào được đội Quy tập tìm kiếm và cất bốc mùa khô 2021 - 2022 về với đất mẹ. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An tặng quà cho Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun. Ảnh: Trọng Kiên

Cũng trong dịp này, Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tăng ni, phật tử, nhân dân các bộ tộc Lào và đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống tại tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức lễ cầu siêu tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào được đội Quy tập tìm kiếm và cất bốc mùa khô 2021 - 2022 về với đất mẹ.



Ban Công tác đặc biệt 4 tỉnh ký kết văn bản bàn giao và tiếp nhận hài cốt liệt sĩ. Ảnh: trọng Kiên

Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà cho Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun. Ảnh: Trọng Kiên

Sau lễ bàn giao, 103 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào được Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh quy tập đợt này sẽ được đưa về nước bàn giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm vào ngày 24/5. Sau đó tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào ngày 25/5.