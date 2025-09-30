Pháp luật Tiếp nhận 27 người bị lừa sang Campuchia với thủ đoạn "việc nhẹ lương cao" Chiều 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh và Công an xã Tân Lập tiếp nhận 27 công dân Việt Nam (trong đó có 9 nữ) do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng bàn giao tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh).

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã xác định có 14 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Campuchia; 2 trường hợp từng có tiền án, tiền sự nhưng đã được xóa án tích; có một đối tượng bị truy nã là Phạm Châu Dũng (SN 2004, ngụ phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh).

Lực lượng chức năng trao trả các đối tượng từ Campuchia về Việt Nam.

Qua điều tra ban đầu, có 25 người khai nhận tìm việc qua mạng xã hội, họ tự nguyện xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia để làm việc trong các khu cờ bạc trực tuyến. Cụ thể, 20 trường hợp làm tại khu Osamach, một người tại BoiBet, một người ở khu Hai Con Voi, còn 3 trường hợp chưa xác định nơi làm việc. Công việc chủ yếu là vận hành “app tình yêu”, tạo mối quan hệ tình cảm giả để dẫn dụ người chơi tham gia chứng khoán hoặc cờ bạc trực tuyến, nhằm chiếm đoạt tiền. Riêng hai công dân còn lại bị lực lượng Campuchia bắt giữ, trục xuất vì cư trú trái phép tại tỉnh Siêm Riệp.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.