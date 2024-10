Pháp luật Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới Sáng 14/10, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương trên cả nước.

Tại điểm cầu Nghệ An, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện công an các đơn vị, địa phương.

Báo cáo tóm tắt kết quả sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11 nêu rõ, các đơn vị trực thuộc bộ và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11. Trong đó, nhiều công an các địa phương đã có những cách làm đổi mới, sáng tạo thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với lực lượng công an cấp cơ sở và quyết tâm đạt, vượt các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 12, Chỉ thị số 11.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, nhiều mục tiêu được xác định trong Nghị quyết số 12 cơ bản đảm bảo theo đúng lộ trình, trong đó có những mục tiêu khó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền đề ra.

Công an tỉnh Nghệ An bàn giao phương tiện chuyên dụng cho Công an xã, phường, thị trấn, góp phần bảo đảm ANTT cơ sở. Ảnh: Hồng Hạnh

Công an xã, thị trấn luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân; khẳng định, đây là một chủ trương đúng đắn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhằm giữ vững ổn định ANTT tại địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thực sự trở thành "điểm tựa bình yên của nhân dân".

Tại hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả, tồn tại, hạn chế, đặc biệt là đề ra các giải pháp triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an trong xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2025-2030 và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2025).

Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Phong (Báo CAND)

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những kết quả của công an các đơn vị, địa phương nhất là lực lượng công an cơ sở trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11. Qua đó đã khẳng định bản lĩnh, sức mạnh, là cấp công an đủ sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thủ trưởng công an các đơn vị, giám đốc Công an các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác công an xã thị trấn, từ nguồn lực, tiềm lực, xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ; thường xuyên biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng công an xã, thị trấn, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tập trung sớm hoàn thành mục tiêu 100% Công an xã, thị trấn được đầu tư trụ sở làm việc bảo đảm yêu cầu công tác; tăng cường trang bị phương tiện, thiết bị, đáp ứng cao nhất công tác của công an cấp xã. Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an xã, thị trấn trong công tác đảm bảo ANTT…