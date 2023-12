Tiếp tục đổi mới nội dung, tăng tính thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 8/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12/2023, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc. Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Lê Văn - Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 Điểm cầu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Ngân Hạnh

Theo đó, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12-13/12.

Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 10/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc và Phu nhân Bành Lệ Viện. Ảnh: China Daily

Tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 12, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngần - Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã thông tin về những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Sau 22,5 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 29/11/2023), Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết; cho ý kiến lần 2 đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác.

Các nội dung nghị sự, quyết sách của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, với kết quả công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan đã hoàn thành 114/137 nhiệm vụ nghiên cứu lập pháp của cả nhiệm kỳ, đạt 83,2%.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Quochoi.vn

Về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023, trong phần thảo luận, các đại biểu đã nhấn mạnh một số kết quả tích cực trong năm qua như: trình độ đội ngũ báo cáo viên ngày càng nâng cao; có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng; định hướng thông tin một cách kịp thời, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, theo một số ý kiến trao đổi tại hội nghị, thời gian qua công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên vẫn còn tồn tại những hạn chế như: một số chuyên đề, nội dung trao đổi tại hội nghị báo cáo viên hàng tháng chưa cập nhật kịp thời theo tính thời sự, chưa sát với những chủ đề mà dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, đối với những vấn đề, sự việc có tính nhạy cảm, Ban Tuyên giáo Trung ương cần định hướng thông tin sớm để kịp thời định hướng, trấn an dư luận, chuyển tải thông tin chính thống đến người dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vinh dự là một trong 10 tập thể được khen thưởng đợt này.

Định hướng công tác tuyên truyền miệng năm 2024, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt sâu sắc, phát huy mạnh mẽ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng cũng như trọng trách của đội ngũ báo cáo viên; đổi mới nội dung, tăng cường tính thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng; đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền miệng; kết hợp tốt công tác tuyên truyền với nắm bắt dư luận xã hội; tăng cường ứng dụng CNTT...

Cũng trong khuôn khổ hội nghị tại điểm cầu Nghệ An, Báo Nghệ An đã khen thưởng 34 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo đặt mua và sử dụng Báo Nghệ An năm 2023.